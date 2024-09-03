İstanbul’da o ilçelerde elektrik kesintisi! 8 saat sürecek... 4 Eylül Çarşamba BEDAŞ elektrik kesintisi listesi

İstanbul elektrik kesintisi sorgulama işlemleri BEDAŞ'a yöneltiliyor. Arıza ve planlı çalışma sorgulamaları 4 Eylül Çarşamba günü de gündemde olacak. Birçok ilçede uzun saatler sürecek kesinti gece saatlerinden itibaren başlayabilir. İşte, elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler...