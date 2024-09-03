Giriş Tarihi: 03.09.2024 23:06
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
23:06
İstanbul'da o ilçelerde elektrik kesintisi! 8 saat sürecek... 4 Eylül Çarşamba BEDAŞ elektrik kesintisi listesi
BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı sık sık ziyaret edilmeye devam ediyor. Megakentte birçok ilçe uzun saatler boyunca elektriksiz kalacak. Yapılan planlı bakım onarım çalışmaları nedeniyle Arnavutköy, Beşiktaş, Bağcılar, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Eyüp, Beylikdüzü gibi pek çok ilçe İstanbul elekltrik kesintisi listesinde yerini aldı. Peki; 4 Eylül 2024 İstanbul'da elektrikle ne zaman gelecek?