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Giriş Tarihi: 03.09.2024 23:06 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 23:06

İstanbul'da o ilçelerde elektrik kesintisi! 8 saat sürecek... 4 Eylül Çarşamba BEDAŞ elektrik kesintisi listesi

BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı sık sık ziyaret edilmeye devam ediyor. Megakentte birçok ilçe uzun saatler boyunca elektriksiz kalacak. Yapılan planlı bakım onarım çalışmaları nedeniyle Arnavutköy, Beşiktaş, Bağcılar, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Eyüp, Beylikdüzü gibi pek çok ilçe İstanbul elekltrik kesintisi listesinde yerini aldı. Peki; 4 Eylül 2024 İstanbul'da elektrikle ne zaman gelecek?

İstanbul’da o ilçelerde elektrik kesintisi! 8 saat sürecek... 4 Eylül Çarşamba BEDAŞ elektrik kesintisi listesi

İstanbul elektrik kesintisi sorgulama işlemleri BEDAŞ'a yöneltiliyor. Arıza ve planlı çalışma sorgulamaları 4 Eylül Çarşamba günü de gündemde olacak. Birçok ilçede uzun saatler sürecek kesinti gece saatlerinden itibaren başlayabilir. İşte, elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler...

İstanbul’da o ilçelerde elektrik kesintisi! 8 saat sürecek... 4 Eylül Çarşamba BEDAŞ elektrik kesintisi listesi

İSTANBUL'DA O İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ!

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) planlı kesintileri vatandaşlar ile paylaştı. İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Beylikdüzü, Arnavutköy, Çatalca, Beyoğlu, Eyüp, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa ve daha birçok ilçede elektrikler verilmeyecek mahalleler belli oldu.

İşte elektrik kesintisi olan bazı ilçeler...

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İstanbul’da o ilçelerde elektrik kesintisi! 8 saat sürecek... 4 Eylül Çarşamba BEDAŞ elektrik kesintisi listesi
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İstanbul’da o ilçelerde elektrik kesintisi! 8 saat sürecek... 4 Eylül Çarşamba BEDAŞ elektrik kesintisi listesi
İstanbul’da o ilçelerde elektrik kesintisi! 8 saat sürecek... 4 Eylül Çarşamba BEDAŞ elektrik kesintisi listesi
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