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Haberler Yaşam İstanbul'da öfkeli kadın ortalığı birbirine kattı! Tuğla ile tartıştığı kişinin otomobiline saldırdı
Giriş Tarihi: 23.12.2021 09:19 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 09:32

İstanbul'da öfkeli kadın ortalığı birbirine kattı! Tuğla ile tartıştığı kişinin otomobiline saldırdı

İstanbul Sultangazi'de bir kadın tartıştığı kişinin kullandığı otomobile onlarca tuğla atarak zarar verdi. O anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.

DHA
İstanbul’da öfkeli kadın ortalığı birbirine kattı! Tuğla ile tartıştığı kişinin otomobiline saldırdı

İSTANBUL'DA ÖFKELİ KADIN ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI! TUĞLA İLE TARTIŞTIĞI KİŞİNİN OTOMOBİLİNE SALDIRDI

Olay, Sultangazi Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'nde 22 Aralık Salı günü saat 02.00 sıralarında yaşandı.

İstanbul’da öfkeli kadın ortalığı birbirine kattı! Tuğla ile tartıştığı kişinin otomobiline saldırdı

Edinilen bilgiye, park halindeki otomobilde bulunan bir kadın ile iki erkek arasında tartışma başladı.

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İstanbul’da öfkeli kadın ortalığı birbirine kattı! Tuğla ile tartıştığı kişinin otomobiline saldırdı

Araçtan inen kadının peşinden diğer iki kişi de indi. Tartışma bir süre caddede sürdü.

İstanbul’da öfkeli kadın ortalığı birbirine kattı! Tuğla ile tartıştığı kişinin otomobiline saldırdı

Öfkelenen kadın, yol kenarında yığılı tuğlaların üzerine çıktı.

İstanbul’da öfkeli kadın ortalığı birbirine kattı! Tuğla ile tartıştığı kişinin otomobiline saldırdı

Öfkeli kadın, hemen yanda bulunan inşaatın yapımında kullanılan tuğlaları otomobile yağdırdı.

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