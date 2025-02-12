Haberler
Yaşam
SON DAKİKA! İstanbul'da okullar tatil mi? Eğitime kar molası! Kar tatili haberleri peş peşe geldi
Giriş Tarihi: 12.02.2025 20:47
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
20:56
SON DAKİKA! İstanbul'da okullar tatil mi? Eğitime kar molası! Kar tatili haberleri peş peşe geldi
Kar yağışı okulları tatil etti! Okulların tatil edilmesiyle ilgili son dakika açıklamaları peş peşe geldi. Şubat itibariyle etkisini arttıran soğuk havalar birçok ilde kar yağışına sebep oldu. Kar yağışı birçok ilde hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının etkisinin arttırmasının ardından birçok ilde kar tatili haberleri geldi. Peki İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Hangi illerde yarın okula gidilmeyecek? İşte okulların tatil edilmesiyle ilgili il il tüm detaylar...