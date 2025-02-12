Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA! İstanbul'da okullar tatil mi? Eğitime kar molası! Kar tatili haberleri peş peşe geldi
Giriş Tarihi: 12.02.2025 20:47 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 20:56

SON DAKİKA! İstanbul'da okullar tatil mi? Eğitime kar molası! Kar tatili haberleri peş peşe geldi

Kar yağışı okulları tatil etti! Okulların tatil edilmesiyle ilgili son dakika açıklamaları peş peşe geldi. Şubat itibariyle etkisini arttıran soğuk havalar birçok ilde kar yağışına sebep oldu. Kar yağışı birçok ilde hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının etkisinin arttırmasının ardından birçok ilde kar tatili haberleri geldi. Peki İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Hangi illerde yarın okula gidilmeyecek? İşte okulların tatil edilmesiyle ilgili il il tüm detaylar...

SON DAKİKA! İstanbul’da okullar tatil mi? Eğitime kar molası! Kar tatili haberleri peş peşe geldi

Kar tatili ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Kar yağışı sebeiyle okulların tatil edildiği iller tek tek belli oldu. Peki İstanbul'da okullar tatil mi? İşte kar tatili ile ilgili il il tüm detaylar...

SON DAKİKA! İstanbul’da okullar tatil mi? Eğitime kar molası! Kar tatili haberleri peş peşe geldi

ORDU

Ordu Valiliği, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle Akkuş ilçesinde kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.Valilikten yapılan açıklamada, ilçede Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu, Kargı Ferhat Akbulat İlk ve Ortaokulu, Damyeri İlk ve Ortaokulu ve Yeşilgüneycik İlkokulu hariç diğer tüm resmi ve özel tüm eğitim-öğretim kurumlarında 13 Şubat 2025 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Akkuş ilçesinde engelli ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacakları ifade edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA! İstanbul’da okullar tatil mi? Eğitime kar molası! Kar tatili haberleri peş peşe geldi

KAYSERİ
Kayseri'de kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre 13 Şubat Perşembe günü Kayseri'de yoğun kar yağışı ve buzlanma olacağı beklenmektedir. Hava şartlarısebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki, resmî özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 13 Şubat 2025 Perşembe tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir.

SON DAKİKA! İstanbul’da okullar tatil mi? Eğitime kar molası! Kar tatili haberleri peş peşe geldi

Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna sasygıla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

SON DAKİKA! İstanbul’da okullar tatil mi? Eğitime kar molası! Kar tatili haberleri peş peşe geldi

MALATYA
Malatya Valisi Seddar Yavuz, kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.Yavuz, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrenciler, mevcut kar yağışının meteorolojik verilere göre sabah saatlerinde daha da artacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle ilimiz genelinde 13 Şubat Perşembe günü eğitim ve öğretime bir gün ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca engelli çalışanlarımız ile hamile personeller de idari izinli sayılacaklardır." ifadesini kullandı

SON DAKİKA