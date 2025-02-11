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Haberler Yaşam İstanbul'da okullar tatil mi? O illerde eğitime 1 gün ara verildi! İşte 11 Şubat kar tatili olan iller...
Giriş Tarihi: 11.02.2025 07:25 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 07:28

İstanbul'da okullar tatil mi? O illerde eğitime 1 gün ara verildi! İşte 11 Şubat kar tatili olan iller...

Yoğun kar yağışı, birçok şehirde etkisini göstererek eğitime ara verilmesine neden oldu. Öğrenciler ve veliler, "İstanbul'da bugün okullar tatil mıi?" sorusunun yanıtını merak ederken, kar tatiliyle ilgili güncel duyurular da gelmeye başladı. 11 Şubat Salı günü, megakentte kar yağışı şiddetini arttırarak etrafı beyaza bürümeye devam ediyor. Peki, İstanbul'da okullar tatil mi, Valilik'ten açıklama geldi mi?

İstanbul’da okullar tatil mi? O illerde eğitime 1 gün ara verildi! İşte 11 Şubat kar tatili olan iller...

Yoğun kar yağışı, 11 Şubat 2025 Salı günü için kar yağışı nedeniyle okullardaki tatil kararlarını gündeme geliyor. Öğrenciler ve veliler, "İstanbul'da yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını öğrenmek istiyor. Güncel duyurularla birlikte, kar nedeniyle eğitime ara verilen şehirler netlik kazandı. Peki, 11 Şubat'ta okullar kapalı mı? İşte, valiliklerden gelen son bilgilerle kar tatili ilan edilen iller

İstanbul’da okullar tatil mi? O illerde eğitime 1 gün ara verildi! İşte 11 Şubat kar tatili olan iller...

11 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ?

Yoğun kar yağışının görüldüğü bölgelerde, hava şartlarının olumsuz etkileri sebebiyle bazı şehirlerde valilikler tarafından okulların tatil edildiği açıklandı. İşte kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen şehirler:

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İstanbul’da okullar tatil mi? O illerde eğitime 1 gün ara verildi! İşte 11 Şubat kar tatili olan iller...

ORDU

Ordu Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş ilçesinde kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, oluşabilecek muhtemel don riski ve buzlanma nedeniyle Akkuş ilçesindeki Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu ile Kargı Ferhat Akbulat İlk ve Ortaokulu hariç diğer tüm resmi ve özel eğitim-öğretim kurumlarında 11 Şubat Salı günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Akkuş ilçesinde engelli ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.

İstanbul’da okullar tatil mi? O illerde eğitime 1 gün ara verildi! İşte 11 Şubat kar tatili olan iller...

SAMSUN

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 11 Şubat Salı günü için 19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, Çarşamba, Ladik ve Salıpazarı ilçelerinin bazı okullarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklamasında, 19 Mayıs, Alaçam ve Salıpazarı'nda 2 okul, Çarşamba'da 1 okul, Asarcık'ta ilçe merkezine taşıma yoluyla gelen ve Ladik ilçesindeki tüm okulların eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiğini, 19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, Çarşamba ve Salıpazarı'nda bazı kırsal kesimlerdeki okullara taşıma yoluyla gelen öğrencilerin ise 1 gün izinli sayılacağı bildirildi.

İstanbul’da okullar tatil mi? O illerde eğitime 1 gün ara verildi! İşte 11 Şubat kar tatili olan iller...

ÇORUM

Çorum Ortaköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, taşımalı eğitim gören öğrencilerin 12 Şubat Çarşamba'dan itibaren eğitim öğretime devam edeceği belirtildi.

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