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İstanbul'da okullar tatil oldu mu? O illerde eğitime bir gün ara verildi! İşte 11 Şubat kar tatili olan iller listesi
Giriş Tarihi: 11.02.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
09:51
İstanbul'da okullar tatil oldu mu? O illerde eğitime bir gün ara verildi! İşte 11 Şubat kar tatili olan iller listesi
Yoğun kar yağışı, birçok şehirde etkisini göstererek eğitime ara verilmesine neden oldu. Öğrenciler ve veliler, "İstanbul'da bugün okullar tatil mıi?" sorusunun yanıtını merak ederken, kar tatiliyle ilgili güncel duyurular da gelmeye başladı. 11 Şubat Salı günü, megakentte kar yağışı şiddetini arttırarak etrafı beyaza bürümeye devam ediyor. Peki, İstanbul'da okullar tatil mi, Valilik'ten açıklama geldi mi?