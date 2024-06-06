İstanbul’da ormana girmek yasaklandı mı? İstanbul ormana giriş yasağı ne zaman başlıyor/bitiyor, hangi ormanlar yasak? Valilik duyurdu!

ANIZ, TARLA TEMİZLİĞİ GİBİ NEDENLERLE ATEŞ YAKILAMAYACAK

Orman Yasası'nın 31 ve 32'nci maddesi kapsamında olan köy ve mahalleler başta olmak üzere orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köy ve mahallelerde anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği gibi nedenlerle ağaç, dal ve türlü bitki örtüsü yakılamayacak.

Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşların, orman alanlarını etkileme riski bulunan faaliyetleri öncesinde önleyici bütün tedbirleri eksiksiz almaları gerekecek. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar, enerji hatlarının, özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımlar yapılacak, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacak.

Tüm belediyeler orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracak.