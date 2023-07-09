İstanbul’da pes dedirten olay! Peluşmatik dolandırıcılığı: 1 liralık hırsızlık gerçeği ortaya çıkardı

Sağ taraftakinin camı biraz aralıktı. Aralıktan telefonu düşürmek için uğraştığım esnada cam kırıldı. İçerden bağırma sesi duyunca korkup telefonu da alıp arkadaşımla kaçtım. Pişmanım" dedi. Ahmet E. ise oyun makinesini görünce gidip oynadıklarını ancak arkadaşının telefonu kazanmak için çok uğraştığını ve makineye sabitlenen ürünün kazanılmasına rağmen verilmediğini iddia etti.