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Haberler Yaşam İstanbul'da pes dedirten olay! Peluşmatik dolandırıcılığı: 1 liralık hırsızlık gerçeği ortaya çıkardı
Giriş Tarihi: 09.07.2023 06:37 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 06:38

İstanbul'da pes dedirten olay! Peluşmatik dolandırıcılığı: 1 liralık hırsızlık gerçeği ortaya çıkardı

İstanbul Pendik'teki bir büfede, 1 lira atılarak başta peluş oyuncak olmak üzere çeşitli hediyeler vaadiyle oyun oynatan makinalardan telefon kazanmak isteyen iki arkadaş hırslarının kurbanı oldu. Telefonu kazanamayınca makinenin camını kırıp telefonu alan ikili hakkında "hırsızlık" suçundan soruşturma başlatıldı.

ARZU KAYA
İstanbul’da pes dedirten olay! Peluşmatik dolandırıcılığı: 1 liralık hırsızlık gerçeği ortaya çıkardı

İlginç olayın adresi İstanbul Pendik'teki bir büfe. 29 Nisan akşamı büfeye ait 1 lira ile çalışan oyun makinasından hediye kazanmaya çalışan 2 arkadaş eğlenceyi hırsa çevirdi. Çeşitli pelüş oyuncakların da verildiği makinada hedeflerini büyük tutan 20 yaşındaki Ahmet E. ve Hasan K., telefon kazanmak için çok uğraştı.

İstanbul’da pes dedirten olay! Peluşmatik dolandırıcılığı: 1 liralık hırsızlık gerçeği ortaya çıkardı

Eğlenirken danslar bile etti. Hedeflerine zaman zaman çok yaklaşan ikili telefonu alamayınca akıl almaz bir yola başvurdu. Makinenin camını aralayıp kıran ve telefonu alan şüpheliler kaçmaya başladı. Telefon kutusunun boş çıkması ve hırsızlık anonsunun ardından yakalanmalarıyla birlikte şoke oldular.

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İstanbul’da pes dedirten olay! Peluşmatik dolandırıcılığı: 1 liralık hırsızlık gerçeği ortaya çıkardı

"TELEFONU KAZANMAK İÇİN ÇOK UĞRAŞTIM, KAZANDIM AMA VERMEDİ"

Olayla ilgili "hırsızlık" suçundan soruşturma başlatan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, hem oyun oynarken hırsızlık yapan arkadaşların hem de büfe sahibinin ifadesini aldı.

İstanbul’da pes dedirten olay! Peluşmatik dolandırıcılığı: 1 liralık hırsızlık gerçeği ortaya çıkardı

Telefonu kazanmak için çok fazla uğraştığını söyleyen Hasan K., "Kazandım ancak sabitlenmişti ve makine bana onu vermedi. 3 tane makine vardı.

İstanbul’da pes dedirten olay! Peluşmatik dolandırıcılığı: 1 liralık hırsızlık gerçeği ortaya çıkardı

Sağ taraftakinin camı biraz aralıktı. Aralıktan telefonu düşürmek için uğraştığım esnada cam kırıldı. İçerden bağırma sesi duyunca korkup telefonu da alıp arkadaşımla kaçtım. Pişmanım" dedi. Ahmet E. ise oyun makinesini görünce gidip oynadıklarını ancak arkadaşının telefonu kazanmak için çok uğraştığını ve makineye sabitlenen ürünün kazanılmasına rağmen verilmediğini iddia etti.

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