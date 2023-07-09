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İstanbul'da pes dedirten olay! Peluşmatik dolandırıcılığı: 1 liralık hırsızlık gerçeği ortaya çıkardı
Giriş Tarihi: 09.07.2023 06:37
Güncelleme Tarihi: 09.07.2023
06:38
İstanbul'da pes dedirten olay! Peluşmatik dolandırıcılığı: 1 liralık hırsızlık gerçeği ortaya çıkardı
İstanbul Pendik'teki bir büfede, 1 lira atılarak başta peluş oyuncak olmak üzere çeşitli hediyeler vaadiyle oyun oynatan makinalardan telefon kazanmak isteyen iki arkadaş hırslarının kurbanı oldu. Telefonu kazanamayınca makinenin camını kırıp telefonu alan ikili hakkında "hırsızlık" suçundan soruşturma başlatıldı.