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İstanbul'da restorandaki cinayet kan dondurdu! Önce bıçaklandı sonra denize atıldı: Cezaevinden 2 gün önce çıkmıştı...
Giriş Tarihi: 21.07.2024 16:11
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024
16:17
İstanbul'da restorandaki cinayet kan dondurdu! Önce bıçaklandı sonra denize atıldı: Cezaevinden 2 gün önce çıkmıştı...
İstanbul'da restoranda çıkan kavga sonucunda cezaevinden 2 gün önce tahliye olan Serdar Ala öldürüldü. 3 kişi ile tartışan Ala, önce bıçaklandı sonra denize atıldı. İşte kan donduran cinayetin detayları...