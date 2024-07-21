İstanbul’da restorandaki cinayet kan dondurdu! Önce bıçaklandı sonra denize atıldı: Cezaevinden 2 gün önce çıkmıştı...

İSTANBUL'DA RESTORANDAKİ CİNAYET KAN DONDURDU!



Avcılar'daki Ambarlı sahilinde bir tekne restoranda çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü. Cezaevinden 2 gün önce tahliye olduğu öğrenilen Serdar Ala henüz bilinmeyen bir nedenle tekne restorandaki 3 kişiyle tarıtşmaya başladı.