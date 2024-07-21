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Haberler Yaşam İstanbul'da restorandaki cinayet kan dondurdu! Önce bıçaklandı sonra denize atıldı: Cezaevinden 2 gün önce çıkmıştı...
Giriş Tarihi: 21.07.2024 16:11 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 16:17

İstanbul'da restorandaki cinayet kan dondurdu! Önce bıçaklandı sonra denize atıldı: Cezaevinden 2 gün önce çıkmıştı...

İstanbul'da restoranda çıkan kavga sonucunda cezaevinden 2 gün önce tahliye olan Serdar Ala öldürüldü. 3 kişi ile tartışan Ala, önce bıçaklandı sonra denize atıldı. İşte kan donduran cinayetin detayları...

DHA
İstanbul’da restorandaki cinayet kan dondurdu! Önce bıçaklandı sonra denize atıldı: Cezaevinden 2 gün önce çıkmıştı...

İstanbul'un Avcılar ilçesinde korkunç cinayet işlendi. Cezaevinden 2 gün önce çıkan Serdar Ala, 3 kişiyle ettiği kavga sonucu önce bıçaklandı sonra denize atıldı.

İstanbul’da restorandaki cinayet kan dondurdu! Önce bıçaklandı sonra denize atıldı: Cezaevinden 2 gün önce çıkmıştı...

İSTANBUL'DA RESTORANDAKİ CİNAYET KAN DONDURDU!

Avcılar'daki Ambarlı sahilinde bir tekne restoranda çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü. Cezaevinden 2 gün önce tahliye olduğu öğrenilen Serdar Ala henüz bilinmeyen bir nedenle tekne restorandaki 3 kişiyle tarıtşmaya başladı.

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İstanbul’da restorandaki cinayet kan dondurdu! Önce bıçaklandı sonra denize atıldı: Cezaevinden 2 gün önce çıkmıştı...

Tartışma sırasında 3 kişiye silah çeken Ala, bıçaklandı. Bıçaklandıktan sonra denize atılan Ala, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 3 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Avcılar'da dehşet! Önce bıçakladılar sonra denize attılar | Video

İstanbul’da restorandaki cinayet kan dondurdu! Önce bıçaklandı sonra denize atıldı: Cezaevinden 2 gün önce çıkmıştı...

Olay, saat 02.30 sıralarında Ambarlı sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, Serdar Ala, sahilde bulunan bir restoran teknedeki 3 kişiyle tartışmaya başladı.

İstanbul’da restorandaki cinayet kan dondurdu! Önce bıçaklandı sonra denize atıldı: Cezaevinden 2 gün önce çıkmıştı...

Nedeni henüz bilinmeyen tartışma sırasında Ala 3 kişiye bardak attı. Tekneden inen taraflar rıhtımda da tartışmaya devam etti.

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