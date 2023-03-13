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Haberler Yaşam İstanbul'da riskli ilçeler ve mahalleler belli oldu! Olası depremde İstanbul'da en riskli bölgeler hangileri? İşte riskli ilçe ve mahalleler!
Giriş Tarihi: 13.03.2023 23:40 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 23:44

İstanbul'da riskli ilçeler ve mahalleler belli oldu! Olası depremde İstanbul'da en riskli bölgeler hangileri? İşte riskli ilçe ve mahalleler!

Kahramanmaraş'taki deprem felaketinin ardından olası Marmara Depremi, ülke gündemine geldi. İstanbul'da fay hattı geçen ve olası bir depremde riskli olarak görülen ilçeler de megakentliler tarafından merak ediliyor. Bu noktada ise "İstanbul'da en riskli ilçeler ve mahalleler hangileri?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. Üç ayrı fay hattı üzerinde bulunan ülkemizde farkında olmamız gereken bir durum var ki; her an deprem riskiyle burun buruna yaşamaktayız. Peki, olası İstanbul depreminde yıkımın büyük olması beklenen o bölgeler neresi? İşte İstanbul'da fay hattı geçen ilçeler ve detaylar.

İstanbul’da riskli ilçeler ve mahalleler belli oldu! Olası depremde İstanbul’da en riskli bölgeler hangileri? İşte riskli ilçe ve mahalleler!

Uzman isimlerden gelen Marmara depremi uyarılarıyla beraber İstanbul'daki riskli ilçeler de açıklanmıştı. Bazı uzman isimler depremin oldukça yakın bir tarihte yaşanacağını savunurken bu noktada "İstanbul'da fay hattı geçen ilçeler ve riskli mahalleler hangileri?" şeklindeki sorular da çokça kez yanıt arıyor. İşte İstanbul'da fay hattı geçen ve olası bir depremde riskli görülen ilçeler…

İstanbul’da riskli ilçeler ve mahalleler belli oldu! Olası depremde İstanbul’da en riskli bölgeler hangileri? İşte riskli ilçe ve mahalleler!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybının 48 bin 448'e yükseldiğini bildirdi.

AFAD'DAN KIRMIZI EYLEM PLANI

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrildi.

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) hazırladığı Kırmızı Eylem Planı'nda özellikle mega kent İstanbul'da acil dönüşüm yapılması gereken ilçelere dikkat çekiliyor.

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İstanbul’da riskli ilçeler ve mahalleler belli oldu! Olası depremde İstanbul’da en riskli bölgeler hangileri? İşte riskli ilçe ve mahalleler!

RİSKLİ İLÇELER VE MAHALLELER LİSTESİ

Peki hangi ilçeler risk altında? İşte güncel harita ile İstanbul depremi için riskli ilçeler ve mahalleler listesi...

ANADOLU YAKASINDAKİ RİSKLİ MAHALLELER

MALTEPE

Cevizli
Bağlarbaşı
Fındıklı
Girne

İstanbul’da riskli ilçeler ve mahalleler belli oldu! Olası depremde İstanbul’da en riskli bölgeler hangileri? İşte riskli ilçe ve mahalleler!

Esenkent
Gülsuyu
Aydınevler
Altayçeşme
Gülensu
Yalı
Zümrütevler
Çınar

Altıntepe
Feyzullah
İdealtepe

İstanbul’da riskli ilçeler ve mahalleler belli oldu! Olası depremde İstanbul’da en riskli bölgeler hangileri? İşte riskli ilçe ve mahalleler!

PENDİK

Kavakpınar
Velibaba
Kaynarca
Ahmet Yesevi

SULTANBEYLİ

Hamidiye
Turgut Reis
Akşemseddin
Mimar Sinan

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