Haberler Yaşam İstanbul'da riskli ilçeler ve mahalleler belli oldu! Olası depremde İstanbul'da en riskli bölgeler hangileri? İşte riskli ilçe ve mahalleler!

Giriş Tarihi: 13.03.2023 23:40 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 23:44

İstanbul'da riskli ilçeler ve mahalleler belli oldu! Olası depremde İstanbul'da en riskli bölgeler hangileri? İşte riskli ilçe ve mahalleler!

Kahramanmaraş'taki deprem felaketinin ardından olası Marmara Depremi, ülke gündemine geldi. İstanbul'da fay hattı geçen ve olası bir depremde riskli olarak görülen ilçeler de megakentliler tarafından merak ediliyor. Bu noktada ise "İstanbul'da en riskli ilçeler ve mahalleler hangileri?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. Üç ayrı fay hattı üzerinde bulunan ülkemizde farkında olmamız gereken bir durum var ki; her an deprem riskiyle burun buruna yaşamaktayız. Peki, olası İstanbul depreminde yıkımın büyük olması beklenen o bölgeler neresi? İşte İstanbul'da fay hattı geçen ilçeler ve detaylar.