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Giriş Tarihi: 08.09.2024 13:20 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 13:20

İstanbul'da sağanak nedeniyle yollar göle döndü! Bahçe duvarı devrildi, daireyi su bastı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, bazı noktalarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Eyüpsultan'da yağışla birlikte inşaat alanında biriken su, bahçe duvarını yıkarak bir evin bodrum katındaki daireye doldu.

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İstanbul’da sağanak nedeniyle yollar göle döndü! Bahçe duvarı devrildi, daireyi su bastı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulunulmuştu. Uyarıların ardından İstanbul'un Anadolu Yakası'nda bulunan Kadıköy, Ataşehir, Maltepe ilçeleri başta olmak üzere bazı ilçelerde yağış etkili oldu.

İstanbul’da sağanak nedeniyle yollar göle döndü! Bahçe duvarı devrildi, daireyi su bastı

BAZI CADDELER GÖLE DÖNDÜ

Ataşehir'de bulunan bazı caddeler yoğun yağış nedeniyle göle döndü. Sular altında kalan yolda ilerlemekte güçlük çeken yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

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İstanbul’da sağanak nedeniyle yollar göle döndü! Bahçe duvarı devrildi, daireyi su bastı

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 40'I GÖRDÜ

Yağış nedeniyle sürücülerin ana arter yollarda kontrollü olarak seyrettiği gözlendi. Yağış sonrasında İBB verilerine göre Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 40 seviyelerini gördü.

İstanbul’da sağanak nedeniyle yollar göle döndü! Bahçe duvarı devrildi, daireyi su bastı

Yağışların İstanbul'da akşam saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.

İstanbul’da sağanak nedeniyle yollar göle döndü! Bahçe duvarı devrildi, daireyi su bastı

EYÜPSULTAN'DA DAİREYİ SU BASTI

Eyüpsultan'da kısa süreli etkili olan sağanak sonrası Akşemsettin Mahallesi Gürcan Sokak'ta inşaat nedeniyle kazılan alanda biriken su, yan binanın duvarını yıkarak bahçeye doldu. Bahçeden de binanın bodrum katındaki daireye giren su nedeniyle itfaiye ekiplerine haber verildi.

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