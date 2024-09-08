İstanbul’da sağanak nedeniyle yollar göle döndü! Bahçe duvarı devrildi, daireyi su bastı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulunulmuştu. Uyarıların ardından İstanbul'un Anadolu Yakası'nda bulunan Kadıköy, Ataşehir, Maltepe ilçeleri başta olmak üzere bazı ilçelerde yağış etkili oldu.