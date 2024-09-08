Giriş Tarihi: 08.09.2024 13:20
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024
13:20
İstanbul'da sağanak nedeniyle yollar göle döndü! Bahçe duvarı devrildi, daireyi su bastı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, bazı noktalarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Eyüpsultan'da yağışla birlikte inşaat alanında biriken su, bahçe duvarını yıkarak bir evin bodrum katındaki daireye doldu.