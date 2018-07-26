İstanbul'da sağanak yağış etkisini gösterdi! Ortaya bu manzaralar çıktı...
İstanbul'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen sağanak, İstanbul genelinde etkisini göstermeye başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs durakları, iş yerleri ve kapalı alanlara sığındı.
Giriş Tarihi: 26.07.2018
14:33
Güncelleme Tarihi: 26.07.2018
14:58
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İstanbul'da sağanak yağış etkisini gösterdi! Ortaya bu manzaralar çıktı...
2
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İstanbul'da sağanak yağış etkisini gösterdi! Ortaya bu manzaralar çıktı...