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'da sağanak yağış etkisini gösterdi! Ortaya bu manzaralar çıktı...

'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen sağanak, İstanbul genelinde etkisini göstermeye başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs durakları, iş yerleri ve kapalı alanlara sığındı.

Giriş Tarihi: 26.07.2018 14:33 Güncelleme Tarihi: 26.07.2018 14:58
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'da sağanak yağış etkisini gösterdi! Ortaya bu manzaralar çıktı...
İstanbul'da sağanak yağış etkisini gösterdi! Ortaya bu manzaralar çıktı...
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'da sağanak yağış etkisini gösterdi! Ortaya bu manzaralar çıktı...
İstanbul'da sağanak yağış etkisini gösterdi! Ortaya bu manzaralar çıktı...

'da 3 gündür devam eden yağmur bugün de etkisini gösteriyor. Yine bir anda gökyüzünü karabulutlar sardı.

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'da sağanak yağış etkisini gösterdi! Ortaya bu manzaralar çıktı...
İstanbul'da sağanak yağış etkisini gösterdi! Ortaya bu manzaralar çıktı...

Yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

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'da sağanak yağış etkisini gösterdi! Ortaya bu manzaralar çıktı...
İstanbul'da sağanak yağış etkisini gösterdi! Ortaya bu manzaralar çıktı...

Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda "Bugün 'da görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (15-30 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denilmişti.

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'da sağanak yağış etkisini gösterdi! Ortaya bu manzaralar çıktı...
İstanbul'da sağanak yağış etkisini gösterdi! Ortaya bu manzaralar çıktı...

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs durakları, iş yerleri ve kapalı alanlara sığındı.

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'da sağanak yağış etkisini gösterdi! Ortaya bu manzaralar çıktı...
İstanbul'da sağanak yağış etkisini gösterdi! Ortaya bu manzaralar çıktı...

Yağmur kısa sürede yollarda su birikintilerine neden oldu. Bazı yollar su altında kaldı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken yağmura hazırlıksız yakalananlar da zor anlar yaşadı.

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'da sağanak yağış etkisini gösterdi! Ortaya bu manzaralar çıktı...
İstanbul'da sağanak yağış etkisini gösterdi! Ortaya bu manzaralar çıktı...

İşte 'dan yağmur manzaraları...

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