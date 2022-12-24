İstanbul’da sahte doktor faciası! Suç duyurusunda bulunan İranlı kadın: Göğüs uçlarım düştü

İstanbul'da göğüs uçlarına taktırdığı silikonları küçültmek isteyen İranlı Neda Farzadıfar, Sultangazi'de sahte doktor tarafından yapılan ameliyat sonrası göğüslerini kaybetti. Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı'na giderek suç duyurusunda bulunan İranlı kadın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ameliyattan 2 gün sonra göğüslerimde enfeksiyon oluştu. Göğüs uçlarım morardı, 1 hafta sonra simsiyah oldu. Şu anda göğüsüm hiç yok, sadece cildim var ve çok yara var, göğüs uçlarım da kayboldu" ifadelerini kullandı.