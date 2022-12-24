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Haberler Yaşam İstanbul’da sahte doktor faciası! Suç duyurusunda bulunan İranlı kadın: Göğüs uçlarım düştü
Giriş Tarihi: 24.12.2022 12:45 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022 12:59

İstanbul’da sahte doktor faciası! Suç duyurusunda bulunan İranlı kadın: Göğüs uçlarım düştü

İstanbul'da göğüs uçlarına taktırdığı silikonları küçültmek isteyen İranlı Neda Farzadıfar, Sultangazi'de sahte doktor tarafından yapılan ameliyat sonrası göğüslerini kaybetti. Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı'na giderek suç duyurusunda bulunan İranlı kadın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ameliyattan 2 gün sonra göğüslerimde enfeksiyon oluştu. Göğüs uçlarım morardı, 1 hafta sonra simsiyah oldu. Şu anda göğüsüm hiç yok, sadece cildim var ve çok yara var, göğüs uçlarım da kayboldu" ifadelerini kullandı.

DHA
İstanbul’da sahte doktor faciası! Suç duyurusunda bulunan İranlı kadın: Göğüs uçlarım düştü

İstanbul'da sahte doktor tarafından yapılan ameliyat sonucu göğüslerini kaybeden İranlı Neda Farzadıfar, adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu. Göğüslerinde bulunan protezi küçültmek istediğini söyleyen İranlı kadın, ameliyattan sonra göğüslerinin simsiyah olduğunu ifade etti, "Çok yara var, göğüs uçlarım da kayboldu" dedi. İşte İstanbul'daki sahte doktor faciasının detayları...

İstanbul’da sahte doktor faciası! Suç duyurusunda bulunan İranlı kadın: Göğüs uçlarım düştü

GÖĞÜS UÇLARI MORARDI

49 yaşındaki Neda Farzadıfar, İstanbul'a taşınmadan önce göğüslerine silikon taktırdı. İstanbul'a yerleştiğindeyse 1.5 sene önce takılan protezlerin küçültülmesini istedi. Eski eşi İranlı Neda Farzadıfar'a İnstagram üzerinden Sultangazi'de bir tıp merkezi bulduğunu söyledi. Neda Farzadıfar o tıp merkezinde 60 bin TL ödediğini dile getirdi. Tıp merkezinde göğüs küçültme ameliyatına girdi. Neda Farzadıfar'ın iddiasına göre, protezler değiştirilmek yerine küçültülerek İranlı kadının göğüslerine tekrar takıldı. Neda Farzadıfar bir kaç gün sonra göğüslerinde enfeksiyon olduğunu ve göğüs uçlarının morardığını belirterek operasyonu geçirdiği tıp merkezine başvurdu.

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İstanbul’da sahte doktor faciası! Suç duyurusunda bulunan İranlı kadın: Göğüs uçlarım düştü

Tedaviye başlandı ama yine İranlı kadının iddiasına göre göğüs uçları düştü. Ozon tedavisi gibi tedavilere başlandığını dile getiren Neda Farzadıfar, Sultangazi'deki tıp merkezinin bu durumu düzeltmek için 15 kez kendisini ameliyata aldığını iddia etti. Yapılan işlemlerin sonundaysa Neda Farzadıfar göğüslerinin komple alındığını ve başka bir protez takıldığını öne sürdü. Neda Farzadıfar ve avukatı Begüm Merve Açıkgöz dün de Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı'na giderek tıp merkezinden şikayetçi oldu. Operasyonları gerçekleştiren kişinin doktor olmadığı iddia edildi.

İstanbul’da sahte doktor faciası! Suç duyurusunda bulunan İranlı kadın: Göğüs uçlarım düştü

"ŞU ANDA GÖĞSÜM HİÇ YOK"

Neda Farzadıfar, "Göğüslerimde İran'da yaptırdığım protezler vardı. Ben onların boyutlarını küçültmek istedim. Ameliyat oldum, memnun kalmadım. 2 gün sonra göğüslerimde enfeksiyon oluştu. Göğüs uçlarım morardı, 1 hafta sonra simsiyah oldu. Şu anda göğüsüm hiç yok, sadece cildim var ve çok yara var, göğüs uçlarım da kayboldu" şeklinde konuştu.

İstanbul’da sahte doktor faciası! Suç duyurusunda bulunan İranlı kadın: Göğüs uçlarım düştü

"GÖĞÜSLERİ ERKEK GÖĞSÜ GİBİ OLDU"

Neda Farzadıfar'ın kızı Sara Hemati ise "Önceden protezleri vardı ama küçültmek istedi. Göğüslerini küçültmek için yanlış bir ameliyat yaptılar. Göğüsteki protezi çıkarmak yerine protezi küçülterek geri taktılar. Enfeksiyon yaşandı, annemin göğüsleri morararak simsiyah oldu ve düştü. Göğüsleri tam bir erkek göğsü gibi oldu. Bir protez taktılar ama o da sahte mi nedir bilmiyoruz. Görüntüsü de çok kötü. Eski eşi İnstagram'dan o kliniği bulmuş. Şimdi eski eşi oraya ortak olmuş, 9 aydır orada çalışıyor" dedi

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