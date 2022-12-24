İstanbul’da sahte doktor faciası! Suç duyurusunda bulunan İranlı kadın: Göğüs uçlarım düştü

"GÖĞÜSLERİ ERKEK GÖĞSÜ GİBİ OLDU"

Neda Farzadıfar'ın kızı Sara Hemati ise "Önceden protezleri vardı ama küçültmek istedi. Göğüslerini küçültmek için yanlış bir ameliyat yaptılar. Göğüsteki protezi çıkarmak yerine protezi küçülterek geri taktılar. Enfeksiyon yaşandı, annemin göğüsleri morararak simsiyah oldu ve düştü. Göğüsleri tam bir erkek göğsü gibi oldu. Bir protez taktılar ama o da sahte mi nedir bilmiyoruz. Görüntüsü de çok kötü. Eski eşi İnstagram'dan o kliniği bulmuş. Şimdi eski eşi oraya ortak olmuş, 9 aydır orada çalışıyor" dedi