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Haberler Yaşam İstanbul’da şaşkına çeviren görüntü: Timsah bile buldular!
Giriş Tarihi: 09.07.2023 12:35 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 12:35

İstanbul’da şaşkına çeviren görüntü: Timsah bile buldular!

İstanbul'da yasa dışı silah ticareti yapan iki kişi, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. Operasyonda silahlar ve doldurulmuş ve ilaçlanmış hayvan ölüleri (Tahnitler) ele geçirildi.

İstanbul’da şaşkına çeviren görüntü: Timsah bile buldular!

İstanbul'da hareketli saatler yaşandı. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Maltepe İlçesi Yakacık Çarşı Mahallesi'nde yasa dışı silah ticareti yapıldığını tespit etti ve operasyon düzenledi.

İstanbul’da şaşkına çeviren görüntü: Timsah bile buldular!

C.B. ve C.Ö. isimli iki kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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İstanbul’da şaşkına çeviren görüntü: Timsah bile buldular!

Adreslerde yapılan aramalarda 9 ruhsatsız tabanca, 8 tüfek, 8 şarjör, 127 mermi, 2 çelik yelek, 4 antika tabanca, 3 kaftan, 1 zincirli miğfer, 1 tel örgülü zırh, 2 kılıç, 13 kama, 3 yabani hayvan derisi, 1 ayı postu, 1 kızıl tilki, 1 tablo içerisinde hayvan postu, yaban keçisi postu, dolgu halde yaban keçisi, dolgu timsah, dolgu baykuş ve iki yaban keçisi boynuzu ele geçirildi.

İstanbul’da şaşkına çeviren görüntü: Timsah bile buldular!

İki suç ortağının, operasyonla el konulan; doldurulmuş ve ilaçlanmış hayvan ölülerini (Tahnitler) de satışa çıkardıkları ifade edildi.

İstanbul’da şaşkına çeviren görüntü: Timsah bile buldular!
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