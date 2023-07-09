Haberler Yaşam İstanbul’da şaşkına çeviren görüntü: Timsah bile buldular!

Giriş Tarihi: 09.07.2023 12:35 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 12:35

İstanbul’da şaşkına çeviren görüntü: Timsah bile buldular!

İstanbul'da yasa dışı silah ticareti yapan iki kişi, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. Operasyonda silahlar ve doldurulmuş ve ilaçlanmış hayvan ölüleri (Tahnitler) ele geçirildi.