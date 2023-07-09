İstanbul’da şaşkına çeviren görüntü: Timsah bile buldular!

İstanbul'da hareketli saatler yaşandı. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Maltepe İlçesi Yakacık Çarşı Mahallesi'nde yasa dışı silah ticareti yapıldığını tespit etti ve operasyon düzenledi. C.B. ve C.Ö. isimli iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 9 ruhsatsız tabanca, 8 tüfek, 8 şarjör, 127 mermi, 2 çelik yelek, 4 antika tabanca, 3 kaftan, 1 zincirli miğfer, 1 tel örgülü zırh, 2 kılıç, 13 kama, 3 yabani hayvan derisi, 1 ayı postu, 1 kızıl tilki, 1 tablo içerisinde hayvan postu, yaban keçisi postu, dolgu halde yaban keçisi, dolgu timsah, dolgu baykuş ve iki yaban keçisi boynuzu ele geçirildi. İki suç ortağının, operasyonla el konulan; doldurulmuş ve ilaçlanmış hayvan ölülerini (Tahnitler) de satışa çıkardıkları ifade edildi.