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Haberler Yaşam İstanbul’da şaşkına çeviren manzara: Anormal bir durum!
Giriş Tarihi: 22.07.2021 08:47 Güncelleme Tarihi: 22.07.2021 08:48

İstanbul’da şaşkına çeviren manzara: Anormal bir durum!

İstanbul'da sıcaklığın artmasıyla Haramidere'de metrobüs yolunda asfaltta bölüm bölüm erimeler meydana geldi. Vatandaşlar, "Anormal bir durum" dedi.

İstanbul’da şaşkına çeviren manzara: Anormal bir durum!

Hissedilen hava sıcaklığının 42 dereceyi bulduğu İstanbul'da metrobüs yolları da etkilendi.

İstanbul’da şaşkına çeviren manzara: Anormal bir durum!

Hergün yüzlerce metrobüsün durduğu Haramidere Metrobüs Durağı'ndaki 17 Temmuz'da asfaltta erimeler meydana geldi.

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İstanbul’da şaşkına çeviren manzara: Anormal bir durum!

Metrobüs durağını kullananlar asfaltın sıcaklık ve araçların ağırlığından dolayı erimiş olabileceğini belirtti.

İstanbul’da şaşkına çeviren manzara: Anormal bir durum!

Metrobüslerin yoldaki durum nedeniyle yolculuk sırasında sarsıldığını da belirten Hamit Turan, "Metrobüsler çok kalabalık, ağrılıkta eklenince bu şekilde aşınmalar oluyor" dedi.

İstanbul’da şaşkına çeviren manzara: Anormal bir durum!

İşe gitmek için Haramidere Metrobüs Durağı'nı kullanan Yaşar Çetinkaya ise "Asfalt erimiş olduğu ve ziftin dışarı çıktığı gözle bakınca bile belli oluyor. Çünkü yolun o kısmı baya siyahlaşmış durumda" diye konuştu.

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