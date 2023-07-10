Haberler Yaşam İstanbul’da şaşkına çeviren olay! Gözaltına alınmamak için polise direndi: Kendini tuvalete kilitledi, yerlere yattı sonra da…

Giriş Tarihi: 10.07.2023 10:00 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 10:00

İstanbul’da şaşkına çeviren olay! Gözaltına alınmamak için polise direndi: Kendini tuvalete kilitledi, yerlere yattı sonra da…

İstanbul'da Melike D., motosikleti ile hız yaptı. Polis ekipleri tarafından yakalandı. Ancak gözaltına alınmamak için ortalığı birbirine kattı. Kendini tuvalete kilitleyen, yerlerde yuvarlanan genç kızın üzerinden çıkanlar şok etkisi yarattı