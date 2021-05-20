Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İstanbul'da şaşkına çeviren olay! Okulun duvarından çıktı, tam 50 kilo!
Giriş Tarihi: 20.05.2021 15:48 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 15:52

'da şaşkına çeviren olay! Okulun duvarından çıktı, tam 50 kilo!

Bakırköy'de arıların oğul verdiği özel bir okulun duvarında, arıcılar ve itfaiye ekiplerince yaklaşık 50 kilogram bal çıkarıldı. Okul müdürü, yaptığı açıklamada çevrede bulunan papağanların okulun duvarını deldiğini ve arıların burada oğul verdiğini, çıkarılan balın tüketime uygun olmadığını kaydetti.

İstanbul'da şaşkına çeviren olay! Okulun duvarından çıktı, tam 50 kilo!

Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi'ndeki özel bir okulun duvarında arılar oğul verdi. Okul yönetimi tarafından durumun bildirilmesi üzerine arıcılar ve itfaiye ekipleri, buraya geldi.

İstanbul'da şaşkına çeviren olay! Okulun duvarından çıktı, tam 50 kilo!

İtfaiye merdiveniyle üst kata çıkan ekipler, burada arıları kovanlara yerleştirirken duvardan da yaklaşık 50 kilogram bal çıkardı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul'da şaşkına çeviren olay! Okulun duvarından çıktı, tam 50 kilo!

İstek Bilge Kağan Anaokulu Müdürü Reyhan Sarıtaş, yaptığı açıklamada, çevrede bulunan papağanların okulun duvarını deldiğini ve arıların burada oğul verdiğini söyledi.

İstanbul'da şaşkına çeviren olay! Okulun duvarından çıktı, tam 50 kilo!

ÖĞRENCİLER İÇİN TEHLİKE OLUŞTURUYORDU

Salgın nedeniyle açık havada eğitim yaptıklarını ve bu sırada okulun bahçesinde çok sayıda arıyla karşılaştıklarını ifade eden Sarıtaş, alerjisi olan öğrenciler açısından tehlike oluşturmaması ve arıların da zarar görmemesi için durumu arıcılara ve itfaiyeye bildirdiklerini anlattı.

İstanbul'da şaşkına çeviren olay! Okulun duvarından çıktı, tam 50 kilo!

Arıcılar ve itfaiye tarafından duvardan 4 kovan arı çıkarıldığını belirten Sarıtaş, arıların 5 kilometre uzak bir yerde tekrar doğaya salındığını kaydetti.

SON DAKİKA