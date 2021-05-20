HaberlerYaşamİstanbul'da şaşkına çeviren olay! Okulun duvarından çıktı, tam 50 kilo!
Giriş Tarihi: 20.05.2021 15:48Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 15:52
İstanbul'da şaşkına çeviren olay! Okulun duvarından çıktı, tam 50 kilo!
Bakırköy'de arıların oğul verdiği özel bir okulun duvarında, arıcılar ve itfaiye ekiplerince yaklaşık 50 kilogram bal çıkarıldı. Okul müdürü, yaptığı açıklamada çevrede bulunan papağanların okulun duvarını deldiğini ve arıların burada oğul verdiğini, çıkarılan balın tüketime uygun olmadığını kaydetti.