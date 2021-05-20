İstanbul'da şaşkına çeviren olay! Okulun duvarından çıktı, tam 50 kilo!

ÖĞRENCİLER İÇİN TEHLİKE OLUŞTURUYORDU

Salgın nedeniyle açık havada eğitim yaptıklarını ve bu sırada okulun bahçesinde çok sayıda arıyla karşılaştıklarını ifade eden Sarıtaş, alerjisi olan öğrenciler açısından tehlike oluşturmaması ve arıların da zarar görmemesi için durumu arıcılara ve itfaiyeye bildirdiklerini anlattı.