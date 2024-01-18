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İstanbul’da sevgilisini Uzi ile 4 yerinden vurdu! İfadesi ağızları açık bıraktı!
Giriş Tarihi: 18.01.2024 14:51
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
15:47
İstanbul’da sevgilisini Uzi ile 4 yerinden vurdu! İfadesi ağızları açık bıraktı!
İstanbul Bayrampaşa'da tüyler ürperten bir olay yaşandı. Eliz K. (25) sevgilisi Nazlı Elmas'ı (24) suikast silahı olarak bilinen Uzi ile ateş açtı. 4 yerinden vurulan genç kız kanlar içinde yere yığıldı. Sağlık durumunun kritik olduğu açıklandı. Gözaltına alınan caninin ifadesi ise ağızları açık bıraktı