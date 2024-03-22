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İstanbul’da sevgilisinin eşine yakalanan adam camdan atladı: Üzerine düştüğü çocuk komada!
Giriş Tarihi: 22.03.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
14:36
İstanbul’da sevgilisinin eşine yakalanan adam camdan atladı: Üzerine düştüğü çocuk komada!
İstanbul'da Vahdet T., sevgilisi Esra S.'nin evine gitti. Ancak eve Esra S.'nin eski eşinin gelmesi üzerine panikledi. 4'üncü kattan çamaşır ipi ile atlamaya çalıştığı sırada ip kopunca metrelerce yükseklikten 5 yaşındaki Hafsa Mina'nın üzerine düştü! Talihsiz çocuk yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor…