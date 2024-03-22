İstanbul’da sevgilisinin eşine yakalanan adam camdan atladı: Üzerine düştüğü çocuk komada!

"KAPIYI ÇALDIM… 30-40 DAKİKA BEKLEDİM…"

Olaya ilişkin ifade veren Turgay E. ise Esra S.'nin eski eşi olduğunu söyleyerek "Dairem kentsel dönüşümde olduğu için birlikte yaşıyoruz. 8 Mart günü eve gelerek kapıyı çaldım. 30-40 dakika kapıda bekledim. Aşağıdan çığlık sesleri gelmesi üzerine hızlıca indim. Yerde yatan çocuk vardı. Bir kadın çığlık atıyordu, erkek şahsı ise net olarak göremedim. Sonra tekrar kapıya vurdum. Esra kapıyı açtı. Odalara baktım 'kim var' dedim. Kimseyi bulamadım. Balkona çıktık. Esra'ya 'düşen şahıs o mu?' dedim, 'hayır' dedi. Israrlı şekilde hayatında birisi mi var diye sorunca 'evet var, artık kocam değilsin başka bir şey söylemeyeceğim' dedi. Ben ardından polis memurlarına giderek böyle bir durum var şüpheleniyorum dedim" şeklinde ifade verdi.