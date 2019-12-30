İstanbul'da şiddetli fırtına kendini gösterdi! Okmeydanı Darülaceze Otoparkı'nda çınar ağacı 4 aracın üzerine devrildi
İstanbul'da şiddetli fırtına kendini gösterdi! Okmeydanı Darülaceze Otoparkı'nda çınar ağacı 4 aracın üzerine devrildi
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan fırtına giderek şiddetlendi. İstanbul'un birçok ilinde şiddetli fırtına yüzünden ağaçlar yollara devrildi. Okmeydanı Darülaceze Otoparkı'nda çınar ağacı 4 aracın üzerine devrildi. Olayda araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin ağaçları kaldırma çalışmaları sürüyor. Olaya ait görüntüler ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 30.12.2019
16:32
Güncelleme Tarihi: 30.12.2019
16:35
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