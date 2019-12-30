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  • İstanbul'da şiddetli fırtına kendini gösterdi! Okmeydanı Darülaceze Otoparkı'nda çınar ağacı 4 aracın üzerine devrildi

'da şiddetli kendini gösterdi! Okmeydanı Darülaceze Otoparkı'nda çınar ağacı 4 aracın üzerine devrildi

'da sabah saatlerinde başlayan giderek şiddetlendi. İstanbul'un birçok ilinde şiddetli fırtına yüzünden ağaçlar yollara devrildi. Okmeydanı Darülaceze Otoparkı'nda çınar ağacı 4 aracın üzerine devrildi. Olayda araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin ağaçları kaldırma çalışmaları sürüyor. Olaya ait görüntüler ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 30.12.2019 16:32 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 16:35
İstanbul'da şiddetli fırtına kendini gösterdi! Okmeydanı Darülaceze Otoparkı'nda çınar ağacı 4 aracın üzerine devrildi

Şişli'de şiddetli nedeniyle yola ağaç devrildi. Ağacın yoldan geçen insanların ve park halindeki otomobilin üstüne devrildiği anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da şiddetli fırtına kendini gösterdi! Okmeydanı Darülaceze Otoparkı'nda çınar ağacı 4 aracın üzerine devrildi

Olay saat 15.30 sıralarında Şişli Darülaceze Caddesi'nde meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç caddede yürüyen insanların ve park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

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İstanbul'da şiddetli fırtına kendini gösterdi! Okmeydanı Darülaceze Otoparkı'nda çınar ağacı 4 aracın üzerine devrildi

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve belediye ekipleri geldi. Motorlu testere ile ağacı parçalara ayıran itfaiye ekipleri, otomobil üzerinden ağaç parçalarını aldı. Otomobilde ise hasar oluştu.

İstanbul'da şiddetli fırtına kendini gösterdi! Okmeydanı Darülaceze Otoparkı'nda çınar ağacı 4 aracın üzerine devrildi

Darülaceze Otoparkı'nda çınar ağacı 4 aracın üzerine devrildi

İstanbul'da şiddetli fırtına kendini gösterdi! Okmeydanı Darülaceze Otoparkı'nda çınar ağacı 4 aracın üzerine devrildi
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İstanbul'da şiddetli fırtına kendini gösterdi! Okmeydanı Darülaceze Otoparkı'nda çınar ağacı 4 aracın üzerine devrildi
İstanbul'da şiddetli fırtına kendini gösterdi! Okmeydanı Darülaceze Otoparkı'nda çınar ağacı 4 aracın üzerine devrildi

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