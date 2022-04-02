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Haberler Yaşam İstanbul’da şok manzara: Ramazan ayından önce son kez yapalım dedik
Giriş Tarihi: 02.04.2022 10:30 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 10:30

İstanbul’da şok manzara: Ramazan ayından önce son kez yapalım dedik

İstanbul Büyükçekmece'de hareketli anlar yaşandı… Kumarhaneye çevrilen bir villaya baskın yapan polis, kumar oynayan ve oynatan 13 kişiyi gözaltına aldı. Kumarbazlara toplam 18 bin 190 lira para cezası yazıldı. O anlar objektiflere böyle yansıdı...

İstanbul’da şok manzara: Ramazan ayından önce son kez yapalım dedik

İstanbul'da dün gece sıcak saatler yaşandı… Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada Büyükçekmece'de bir villanın kumarhaneye çevrildiğini tespit etti.

İstanbul’da şok manzara: Ramazan ayından önce son kez yapalım dedik

Türkoba mahallesi, Cumhuriyet caddesinde bulunan villayı bir süre izleyen polis ekipleri, içeriye çok sayıda kişinin girip çıktığını tespit etti.

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İstanbul’da şok manzara: Ramazan ayından önce son kez yapalım dedik

Yapılan çalışmaların ardından Cumhuriyet savcılığından alınan izinle perşembe günü saat 23.45 sıralarında baskın düzenlendi.

İstanbul’da şok manzara: Ramazan ayından önce son kez yapalım dedik

İSTANBUL'DA KUMAR BASKINI

Baskın sırasında içende kumar oynayan 10 kişi ile işletmeci ve 2 krupiyer gözaltına alındı. Polis kamerasıyla da görüntülenen baskın sırasında villanın adeta bir "casino" gibi dizayn edildiği belirlendi.

İstanbul’da şok manzara: Ramazan ayından önce son kez yapalım dedik

İçerde yapılan aramada bir rulet masası, çok sayıda oyun kağıdı, para yerine kullanılan renkli pullar ve pos cihazı ele geçirildi. Şüphelilerin rulet ve teksas pokeri tabir edilen oyunları oynadıkları belirlendi.

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