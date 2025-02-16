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Haberler Yaşam İstanbul'da sokak ortasında vahşet! Herkesin gözü önünde eski eşini defalarca bıçakladı!
Giriş Tarihi: 16.02.2025 09:29 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 09:29

İstanbul'da sokak ortasında vahşet! Herkesin gözü önünde eski eşini defalarca bıçakladı!

İstanbul'da eski eşini bıçaklayarak yaralayan Mustafa S. gözaltına alınırken, 37 yaşındaki yaralı Tuğba A. yoğun bakıma kaldırıldı. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı. Eski eş Mustafa S. hakkında daha önce uzaklaştırma kararı çıktığı ve karar süresinin dolmasıyla saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi. İşte o anlar...

İHA
İstanbul’da sokak ortasında vahşet! Herkesin gözü önünde eski eşini defalarca bıçakladı!

Olay, geçtiğimiz sabah saat 07.00 sıralarında Pendik'te meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Tuğba A., eski eşi Mustafa S. tarafından yaşadığı tartışma sonucu sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğradı.

İstanbul’da sokak ortasında vahşet! Herkesin gözü önünde eski eşini defalarca bıçakladı!

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Saldırı sonucu ağır yaralanan Tuğba A., hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

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İstanbul’da sokak ortasında vahşet! Herkesin gözü önünde eski eşini defalarca bıçakladı!

O anlar çevredeki vatandaşın telefon kamerasına yansıdı. Eski eş Mustafa S. hakkında daha önce uzaklaştırma kararı çıktığı ve karar süresinin dolmasıyla saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

İstanbul’da sokak ortasında vahşet! Herkesin gözü önünde eski eşini defalarca bıçakladı!

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, Mustafa S.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

İstanbul’da sokak ortasında vahşet! Herkesin gözü önünde eski eşini defalarca bıçakladı!
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