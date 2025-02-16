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İstanbul'da sokak ortasında vahşet! Herkesin gözü önünde eski eşini defalarca bıçakladı!
Giriş Tarihi: 16.02.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025
09:29
İstanbul'da sokak ortasında vahşet! Herkesin gözü önünde eski eşini defalarca bıçakladı!
İstanbul'da eski eşini bıçaklayarak yaralayan Mustafa S. gözaltına alınırken, 37 yaşındaki yaralı Tuğba A. yoğun bakıma kaldırıldı. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı. Eski eş Mustafa S. hakkında daha önce uzaklaştırma kararı çıktığı ve karar süresinin dolmasıyla saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi. İşte o anlar...