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Haberler Yaşam İstanbul'da sokak ortasında vahşet! Husumetlisi ile karşılaşınca 5 arkadaşıyla darbetti! İşte o anlar
Giriş Tarihi: 19.02.2025 10:53 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 11:47

İstanbul'da sokak ortasında vahşet! Husumetlisi ile karşılaşınca 5 arkadaşıyla darbetti! İşte o anlar

Fatih'te 5 kişi, aralarında yıllardır husumet bulunan ve motokuryelik yapan Ahmet Boğa ile yolda karşılaştı. Çıkan tartışma sonucunda şüpheliler Ahmet Boğa'yı darbederek vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Boğa'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

DHA
İstanbul’da sokak ortasında vahşet! Husumetlisi ile karşılaşınca 5 arkadaşıyla darbetti! İşte o anlar

İki aile arasında 2021 yılında bilinmeyen bir nedenle husumet yaşandı. 5 yıl önce 2 Nisan'da taraflardan biri, diğer tarafın Fatih Laleli'de bulunan iş yerini sopalarla basıp zarar verdi.

İstanbul’da sokak ortasında vahşet! Husumetlisi ile karşılaşınca 5 arkadaşıyla darbetti! İşte o anlar

Bu olayın ardından 2 aile arasında yıllarca husumet devam etti. Son olarak 15 Şubat Cumartesi günü motokuryelik yapan 2 çocuk babası Ahmet Boğa yolda motosikletiyle ilerlediği sırada husumetlileriyle karşılaştı. Husumetliler arasında 'Ne bakıyorsun' sözleri üzerine tartışma çıktı.

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İstanbul’da sokak ortasında vahşet! Husumetlisi ile karşılaşınca 5 arkadaşıyla darbetti! İşte o anlar

Kısa sürede büyüyen tartışmada 5 kişi, Ahmet Boğa'yı kovalamaya başladı. Kovalamaca sonunda yakaladıkları Ahmet Boğa'yı sopalarla darbederek vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladılar.

İstanbul’da sokak ortasında vahşet! Husumetlisi ile karşılaşınca 5 arkadaşıyla darbetti! İşte o anlar

Husumetlilerinin elinden kaçmaya çalışan Ahmet Boğa'yı görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Boğa, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Boğa'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Fatih'te 5 kişi yolda karşılaştığı husumetlisini sopalarla darbedip bıçakladı | Video

İstanbul’da sokak ortasında vahşet! Husumetlisi ile karşılaşınca 5 arkadaşıyla darbetti! İşte o anlar

HASTANEYE GİDEN YAKINLARINI TEHDİT ETTİLER

Ahmet Boğa'nın durumunu haber alan aile yakınları hastaneye gittikleri sırada husumetlileri önlerini kesti. Boğa'nın ailesine tehditler savuran grup daha sonra olay yerinden ayrıldı. Polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

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