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İstanbul'da sokak ortasında vahşet! Husumetlisi ile karşılaşınca 5 arkadaşıyla darbetti! İşte o anlar
Giriş Tarihi: 19.02.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
11:47
İstanbul'da sokak ortasında vahşet! Husumetlisi ile karşılaşınca 5 arkadaşıyla darbetti! İşte o anlar
Fatih'te 5 kişi, aralarında yıllardır husumet bulunan ve motokuryelik yapan Ahmet Boğa ile yolda karşılaştı. Çıkan tartışma sonucunda şüpheliler Ahmet Boğa'yı darbederek vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Boğa'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.