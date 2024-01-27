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İstanbul’da şoke eden olay: 32 haftalık hamile kadın minibüste doğum yaptı!
Giriş Tarihi: 27.01.2024 10:15
Güncelleme Tarihi: 27.01.2024
10:15
İstanbul’da şoke eden olay: 32 haftalık hamile kadın minibüste doğum yaptı!
İstanbul'da 32 haftalık hamile Mizgin Güçlü, kontrol için hastaneye giderken sancılandı. Bir anda fenalaşan genç kadın için sağlık ekipleri çağırıldı. Dakikalar içinde doğum yapan Güçlü, kızı Asmin'i kucağına aldı. Sözleri herkesi şoka uğrattı: İki dakikada doğurdum!