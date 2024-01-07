İstanbul’da şoke eden olay! 82 yaşındaki adamı fırında taciz etti: Uyanmasaydım…

"EĞER UYANMASAYDIM..."

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Hasan Sel, "Benim peşime takıldı ve sıkıştırdı o esnada da diğer evleri gözetliyor bakan var mı diye. Ben tam eve girerken beni elleyerek, diğer ellerini cebime soktu. Ben ekmek almaya gitmiştim oradan dönüyordum beni takip etti peşime takıldı.