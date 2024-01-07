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Haberler Yaşam İstanbul’da şoke eden olay! 82 yaşındaki adamı fırında taciz etti: Uyanmasaydım…
Giriş Tarihi: 07.01.2024 13:07 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024 13:07

İstanbul’da şoke eden olay! 82 yaşındaki adamı fırında taciz etti: Uyanmasaydım…

İstanbul'da bir kadın, fırından ekmek aldıktan sonra evine giden 82 yaşındaki Hasan Sel'i uzun süre taciz etti. Ardından elini cebine atarak parasını almak istedi. Kadını iterek hızla evine giren Sel'in şaşkınlığı uzun süre geçmedi: Uyanmasam komple soyacaktı beni!

İHA
İstanbul’da şoke eden olay! 82 yaşındaki adamı fırında taciz etti: Uyanmasaydım…

Şaşkına çeviren olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul Arnavutköy'deki Anadolu Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, sabah saat 09.00 sıralarında ekmek almak için evinden çıkan 82 yaşındaki Hasan Sel fırından ekmek aldıktan sonra evine dönerken, yolda kendisini takip eden bir kadının tacizine uğradı.

İstanbul’da şoke eden olay! 82 yaşındaki adamı fırında taciz etti: Uyanmasaydım…

Sokak boyu bir iki kere yaşlı adamı sıkıştıran kadın elini cebine de atarak paralarını almaya çalıştı. Binasına gireceği esnada tekrar yaşlı adama yaklaşan kadın, taciz ettiği esnada elini adamın cebine atarak paralarını çalmaya çalıştı.

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İstanbul’da şoke eden olay! 82 yaşındaki adamı fırında taciz etti: Uyanmasaydım…

O ANLAR KAMERADA!

Hasan Sel ise kadını iterek hızla binaya girdi. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İstanbul’da şoke eden olay! 82 yaşındaki adamı fırında taciz etti: Uyanmasaydım…

"EĞER UYANMASAYDIM..."

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Hasan Sel, "Benim peşime takıldı ve sıkıştırdı o esnada da diğer evleri gözetliyor bakan var mı diye. Ben tam eve girerken beni elleyerek, diğer ellerini cebime soktu. Ben ekmek almaya gitmiştim oradan dönüyordum beni takip etti peşime takıldı.

İstanbul’da şoke eden olay! 82 yaşındaki adamı fırında taciz etti: Uyanmasaydım…

Köşeye sıkıştırmaya çalışıyor hem de çevreyi gözetliyor ben durmadım buraya kadar geldim eve çıkarken tekrar beni sıkıştırdı. Para çalmaya çalışıyor ben ilk defa gördüm bu olay başıma geldi.

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