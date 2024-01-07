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İstanbul’da şoke eden olay! 82 yaşındaki adamı fırında taciz etti: Uyanmasaydım…
Giriş Tarihi: 07.01.2024 13:07
Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
13:07
İstanbul’da şoke eden olay! 82 yaşındaki adamı fırında taciz etti: Uyanmasaydım…
İstanbul'da bir kadın, fırından ekmek aldıktan sonra evine giden 82 yaşındaki Hasan Sel'i uzun süre taciz etti. Ardından elini cebine atarak parasını almak istedi. Kadını iterek hızla evine giren Sel'in şaşkınlığı uzun süre geçmedi: Uyanmasam komple soyacaktı beni!