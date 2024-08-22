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Giriş Tarihi: 22.08.2024 11:25 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 11:25

İstanbul'da TikTok cinayeti: Emir'i döve döve öldürdüler! Sebebi şoke etti...

İstanbul Kâğıthane'de 16 yaşındaki Emir Koçhan mahallesindeki bir parkın duvarına yazılan "Ayazağa Kedileri Geliyorum" yazısı önünde poz verdi. İddiaya göre o yazı Tiktok'ta paylaşılınca yazıyı yazanlar ile aralarında tartışma başladı. Koçhan yazı yazanlar tarafından öldüresiye darp edildi kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili yaşları 18'den küçük 4 çocuğu gözaltına aldı. 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı...

Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da TikTok cinayeti: Emir’i döve döve öldürdüler! Sebebi şoke etti...

Kâğıthane Hamidiye mahallesinde yaşanan olay iddialara göre şöyle yaşandı. 16 yaşındaki Emir Koçhan mahallede bir parkın duvarında yazan; "Ayazağa Kedileri Geliyorum" yazısı önünde arkadaşları ile poz verdi.

İstanbul’da TikTok cinayeti: Emir’i döve döve öldürdüler! Sebebi şoke etti...

Bu fotoğrafları da TikTok hesaplarında paylaştı. Bu paylaşımı yazıyı yazanlar görünce iki grup arasında tartışma başladı. Sosyal medya üzerinden tartışma tehdit içerikli yorumlar derken iki grup arasındaki atışma 17 Ağustos günü buluşmayla son buldu.

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İstanbul’da TikTok cinayeti: Emir’i döve döve öldürdüler! Sebebi şoke etti...

ORMANLIK ALANDA ÖLDÜRESİYE DARP ETTİLER
Emir ve arkadaşları Ayazağa'da ormanlık alanda bir grup tarafından darp edildi. Başına darbe alan Emir nefes alamayıp bayıldı.

İstanbul’da TikTok cinayeti: Emir’i döve döve öldürdüler! Sebebi şoke etti...

Saldırgan grup olay yerinden gidince ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Koçhan 2 gün sonra hayatını kaybetti.

'TikTok düellosu' sonu oldu! 16 yaşındaki Emir'i ormanlık alanda darp ederek öldürdüler! | Video

İstanbul’da TikTok cinayeti: Emir’i döve döve öldürdüler! Sebebi şoke etti...

4 ÇOCUK TUTUKLANDI
Cinayete dönen Tiktok atılmasının ardından soruşturma başlatan polis olaya karıştığı tespit edilen Y.Ş.(16), i.C.(17), F.A.T.(15) ve Ş.A.(15)'yı gözaltına aldı.

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