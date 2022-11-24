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Haberler Yaşam İstanbul’da TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri 2022
Giriş Tarihi: 24.11.2022 10:58 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 11:00

İstanbul’da TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri 2022

TOKİ kura çekimi tarihleri 2022 hakkında araştırmalar hız kazandı. 28 Kasım 2022 tarihine kadar açıklanan TOKİ kura çekimi takvimi İstanbul için de bekleniyor. 8 milyon başvurunun olduğu sosyal konut projesinde en çok başvuru, 16 milyonluk nüfusuyla İstanbul'dan geldi. Vatandaşlar da İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı her gün her il için erişime açılıyor. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte TOKİ kura çekimi tarihleri ve diğer detaylar…

İstanbul’da TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri 2022

İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak sorusu, vatandaşlar tarafından sıklıkla aratılıyor. Bugün Elazığ ve Adıyaman'da devam eden TOKİ kuraları, 28 Kasım'a kadar il il belli. Her hafta TOKİ kura tarihleri 2022 diğer hafta için açıklanıyor. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte TOKİ kura takvimi ve diğer detaylar…

İstanbul’da TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri 2022

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başladı.

24 Kasım 2022 bugün Elazığ ve Adıyaman'da kuralar çekiliyor.

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İstanbul’da TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri 2022

TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

İstanbul’da TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri 2022

TOKİ KURA TAKVİMİ HAFTALIK AÇIKLANACAK

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı başlıyor. İlk kura tarihi belli olurken Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu kura takvimi belli oldu.

17-28 Kasım 2022 Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu kura takvimi belli oldu!

İstanbul’da TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri 2022

2022 TOKİ KURA TARİHLERİ

22 Kasım Salı: Tunceli 250 konut

23 Kasım Çarşamba: Elazığ 1831 konut – Gaziantep devam edecek

24 Kasım Perşembe: Adıyaman 2 bin 650

26 Kasım Cumartesi: Malatya 2 bin 791

28 Kasım Pazartesi: Diyarbakır 5 bin 550 konut

NOT: Erzurum Tekman ve Şenkaya Avşar'da başvuru sayısı az olduğu için 110 konutta kura çekimi yapılmayacak.

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