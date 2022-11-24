Haberler Yaşam İstanbul’da TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri 2022

Giriş Tarihi: 24.11.2022 10:58 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 11:00

İstanbul’da TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri 2022

TOKİ kura çekimi tarihleri 2022 hakkında araştırmalar hız kazandı. 28 Kasım 2022 tarihine kadar açıklanan TOKİ kura çekimi takvimi İstanbul için de bekleniyor. 8 milyon başvurunun olduğu sosyal konut projesinde en çok başvuru, 16 milyonluk nüfusuyla İstanbul'dan geldi. Vatandaşlar da İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı her gün her il için erişime açılıyor. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte TOKİ kura çekimi tarihleri ve diğer detaylar…