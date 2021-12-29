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Haberler Yaşam İstanbul'da toplu taşıma yılbaşı günü ücretsiz mi olacak? 31 Aralık 2021 - 1 Ocak' 2022 Yılbaşında otobüs, metro, metrobüs, vapur ücretsiz mi, bedava mı?
Giriş Tarihi: 29.12.2021 23:12 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 23:13

İstanbul'da toplu taşıma yılbaşı günü ücretsiz mi olacak? 31 Aralık 2021 - 1 Ocak' 2022 Yılbaşında otobüs, metro, metrobüs, vapur ücretsiz mi, bedava mı?

Yılbaşına sayılı günler kala binlerce vatandaş 31 Aralık 2021 ve 1 Ocak 2022 tarihlerinde toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı konusunda araştırmalara başladı. Konuyla ilgili İBB İETT tarafından açıklama yapıldı. "Yılbaşında otobüs, metro, metrobüs, vapur ücretsiz mi, bedava mı? 31 Aralık - 1 Ocak'ta İstanbul'da ulaşım ücretsiz mi olacak?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Açıklamaya göre; 2021'i geride bırakırkan toplu taşıma 1 Ocak Cumartesi günü ücretsiz olarak hizmet verecek. Peki, Yılbaşında otobüs, metro, metrobüs, vapur bedava mı olacak? 31 Aralık - 1 Ocak'ta İstanbul'da ulaşım ücretsiz mi olacak? İşte detaylar...

İstanbul’da toplu taşıma yılbaşı günü ücretsiz mi olacak? 31 Aralık 2021 - 1 Ocak’ 2022 Yılbaşında otobüs, metro, metrobüs, vapur ücretsiz mi, bedava mı?

Yılbaşında toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı konusu araştırılmaya başlandı. "Yılbaşında otobüs, metro, metrobüs, vapur ücretsiz mi, bedava mı? 31 Aralık - 1 Ocak'ta İstanbul'da ulaşım ücretsiz mi olacak?" soruları bu noktada yanıt arıyor. İBB konuyla ilgili soru işaretlerini giderecek nitelikte bir açıklama yaptı ve İstanbullulara Cumartesi günü ulaşımdan ücretsiz faydalanabileceğini ifade etti. Peki, Yılbaşında otobüs, metro, metrobüs, vapur bedava mı olacak? 31 Aralık - 1 Ocak'ta İstanbul'da ulaşım ücretsiz mi olacak? İşte konuya dair tüm detaylar...

İstanbul’da toplu taşıma yılbaşı günü ücretsiz mi olacak? 31 Aralık 2021 - 1 Ocak’ 2022 Yılbaşında otobüs, metro, metrobüs, vapur ücretsiz mi, bedava mı?

YILBAŞINDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'da toplu ulaşım araçları, yeni yılın ilk tatil günü olan 1 Ocak Cumartesi günü ücretsiz hizmet verecek. Yılbaşında yaşanacak yoğunluk nedeniyle, toplu ulaşım araçları da 24 saat çalışacak ve ek seferler konulacak.

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İstanbul’da toplu taşıma yılbaşı günü ücretsiz mi olacak? 31 Aralık 2021 - 1 Ocak’ 2022 Yılbaşında otobüs, metro, metrobüs, vapur ücretsiz mi, bedava mı?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)'den yapılan açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun teklifi ve İBB Meclisi'nin onayıyla, İstanbul'da son 2 yıldır dini ve ulusal bayramlar ile resmi tatillerde toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verdiği ve yeni yılın ilk resmi tatil günü olan 1 Ocak 2022 Cumartesi günü de toplu taşıma ücretsiz olacağı bildirildi.

Açıklamaya göre ayrıca, yılbaşı gecesinin yoğunluğu göz önünde bulundurularak, otobüs ve metro seferleri 24 saat hizmet verecek. İETT, yılbaşı gecesi normal gece hatlarıyla beraber 15 ayrı hatta 186 sefer düzenleyecek. 24 saat hizmet veren metrobüs hattında da normalde düzenlenen gece seferlerine ek olarak 125 sefer daha yapılacak.

İstanbul’da toplu taşıma yılbaşı günü ücretsiz mi olacak? 31 Aralık 2021 - 1 Ocak’ 2022 Yılbaşında otobüs, metro, metrobüs, vapur ücretsiz mi, bedava mı?

İstanbul'da raylı tüm metrolar da 24 saat süreyle çalışacak ve ek seferler konulacak. Hatlarda seferler, 31 Aralık Cuma sabah 06.00'dan 2 Ocak Pazar günü 02.00'ye kadar kesintisiz devam edecek. Tramvay hatları ile Taksim-Kabataş Füniküleri ise 1 Ocak saat 02.00'ye kadar seferlerini sürdürecek.

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