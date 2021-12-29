İstanbul’da toplu taşıma yılbaşı günü ücretsiz mi olacak? 31 Aralık 2021 - 1 Ocak’ 2022 Yılbaşında otobüs, metro, metrobüs, vapur ücretsiz mi, bedava mı?

Yılbaşına sayılı günler kala binlerce vatandaş 31 Aralık 2021 ve 1 Ocak 2022 tarihlerinde toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı konusunda araştırmalara başladı. Konuyla ilgili İBB İETT tarafından açıklama yapıldı. "Yılbaşında otobüs, metro, metrobüs, vapur ücretsiz mi, bedava mı? 31 Aralık - 1 Ocak'ta İstanbul'da ulaşım ücretsiz mi olacak?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Açıklamaya göre; 2021'i geride bırakırkan toplu taşıma 1 Ocak Cumartesi günü ücretsiz olarak hizmet verecek. Peki, Yılbaşında otobüs, metro, metrobüs, vapur bedava mı olacak? 31 Aralık - 1 Ocak'ta İstanbul'da ulaşım ücretsiz mi olacak? İşte detaylar...