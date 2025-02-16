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İSTANBUL’DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR: İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı, ne zaman açılacak?
Giriş Tarihi: 16.02.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025
10:53
Her yıl düzenlenen Winter Run İstanbul etkinliği bu yıl 16 Şubat 2025 tarihinde gerçekleşecek. Etkinliğin gerçekleştiği ilçelerin bazı kısımlarında yollar trafiğe kapalı olacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yayınladığı duyuru ile trafiğe kapalı olan ilçeler listesini yayınladı. Peki, İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı, ne zaman açılacak? İşte detaylar;