İSTANBUL’DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR: İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı, ne zaman açılacak?

"Turgut Özal Bulvarı Küçükyalı ışıklardan Bostancı istikametine akım kesilerek tünel içinden Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'ne verilecek. Bağdat Caddesi Göztepe 60. Yıl Parkı Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi kesişimine kadar olan kısım ve bu güzergaha çıkan cadde ve sokaklar, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi Mahur Sokağı kesişiminden Bostancı istikametine ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar ile Çetin Emeç Bulvarı'nda, Cemil Topuzlu Caddesi kesişiminden Turgut Özal Bulvarı'na kadar olan kısım ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar kapatılacak."