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Haberler Yaşam İSTANBUL’DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR: İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı, ne zaman açılacak?
Giriş Tarihi: 16.02.2025 10:53 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 10:53

İSTANBUL’DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR: İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı, ne zaman açılacak?

Her yıl düzenlenen Winter Run İstanbul etkinliği bu yıl 16 Şubat 2025 tarihinde gerçekleşecek. Etkinliğin gerçekleştiği ilçelerin bazı kısımlarında yollar trafiğe kapalı olacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yayınladığı duyuru ile trafiğe kapalı olan ilçeler listesini yayınladı. Peki, İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı, ne zaman açılacak? İşte detaylar;

İSTANBUL’DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR: İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı, ne zaman açılacak?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bugün İstanbul'da bazı ilçelerde yolların trafiğe kapalı olacağını duyurdu. Winter Run İstanbul etkinliği nedeniyle trafiğe kapalı olacak ilçeler merak ediliyor. Peki, İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı, ne zaman açılacak? İşte trafiğe kapalı olacak ilçeler ve alternatif güzergahlar…

İSTANBUL’DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR: İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı, ne zaman açılacak?

TRAFİĞE KAPALI OLAN YOLLAR

Emniyetin yazılı açıklamasında, Kadıköy Caddebostan sahil yolu etkinlik alanı ve Bağdat Caddesi-Göztepe 60. Yıl Parkı parkurunda yapılacak etkinlik kapsamında, yarın 07.00 ila 14.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

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İSTANBUL’DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR: İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı, ne zaman açılacak?

"Turgut Özal Bulvarı Küçükyalı ışıklardan Bostancı istikametine akım kesilerek tünel içinden Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'ne verilecek. Bağdat Caddesi Göztepe 60. Yıl Parkı Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi kesişimine kadar olan kısım ve bu güzergaha çıkan cadde ve sokaklar, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi Mahur Sokağı kesişiminden Bostancı istikametine ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar ile Çetin Emeç Bulvarı'nda, Cemil Topuzlu Caddesi kesişiminden Turgut Özal Bulvarı'na kadar olan kısım ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar kapatılacak."

İSTANBUL’DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR: İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı, ne zaman açılacak?

Kapatılacak yollara alternatif güzergah olarak; Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, Şemsettin Günaltay Caddesi ve D-100 kara yolunun kullanılabileceği kaydedildi.

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