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İstanbul’da trafikte maganda dehşeti! Kadın sürücüye kabusu yaşattı: Defalarca tekmeledi!
Giriş Tarihi: 07.02.2024 10:44
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
11:31
İstanbul’da trafikte maganda dehşeti! Kadın sürücüye kabusu yaşattı: Defalarca tekmeledi!
İstanbul'da bir motosiklet sürücüsü seyir halindeyken tartıştığı kadın sürücüye küfürler yağdırdı. Ardından defalarca otomobili tekmelemeye başladı. Trafikte kabusu yaşayan Emel Doğrueri o anları şöyle anlattı: Küfredip, cama vurmaya başladı! Bana zarar verebilir!