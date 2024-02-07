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Haberler Yaşam İstanbul’da trafikte maganda dehşeti! Kadın sürücüye kabusu yaşattı: Defalarca tekmeledi!
Giriş Tarihi: 07.02.2024 10:44 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 11:31

İstanbul’da trafikte maganda dehşeti! Kadın sürücüye kabusu yaşattı: Defalarca tekmeledi!

İstanbul'da bir motosiklet sürücüsü seyir halindeyken tartıştığı kadın sürücüye küfürler yağdırdı. Ardından defalarca otomobili tekmelemeye başladı. Trafikte kabusu yaşayan Emel Doğrueri o anları şöyle anlattı: Küfredip, cama vurmaya başladı! Bana zarar verebilir!

DHA
İstanbul’da trafikte maganda dehşeti! Kadın sürücüye kabusu yaşattı: Defalarca tekmeledi!

İstanbul trafiğindeki şoke eden anlar 5 Şubat Pazartesi günü, saat 15.00 sıralarında İstanbul Ataşehir TEM Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki motosiklet sürücüsü, trafikte tartıştığı sürücü Emel Doğueri'ne küfürler edip otomobilini tekmeledi.

İstanbul’da trafikte maganda dehşeti! Kadın sürücüye kabusu yaşattı: Defalarca tekmeledi!

Sürücünün kendisini cep telefonuyla kaydettiğini gören motosikletli, otomobilin diğer tarafına geçerek küfür etmeye devam etti. Motosikletlinin hem kendi canını hem de trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti. Otomobili tekmelenen ve hakaretlere maruz kaldığını söyleyen tercüman Emel Doğueri yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Ataşehir'de otomobili tekmelenen sürücü o anları anlattı | Video

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İstanbul’da trafikte maganda dehşeti! Kadın sürücüye kabusu yaşattı: Defalarca tekmeledi!

"ONU TEHLİKEYE ATMAMAK İÇİN YAVAŞLADIM"

Kızını okuldan almaya gittiği sırada olayın yaşandığını söyleyen Emel Doğueri "TEM Ümraniye bağlantı yoluna doğru sinyal verdim. Baktım sağımdan bir motorcu hızlı bir şeklinde ilerliyor. Ben de yavaşladım.

İstanbul’da trafikte maganda dehşeti! Kadın sürücüye kabusu yaşattı: Defalarca tekmeledi!

O geçsin, onu tehlikeye atmayayım. Bir baktım ben yavaşlayınca cama geldi. Cama yumruk atmaya başladı. Camı açtım niye böyle yapıyor diye. Ben tam tersi onu tehlikeye atmamak için tam sağa kırmadım, yavaşladım. O geçsin sonra ben geçeyim diye" dedi.

İstanbul’da trafikte maganda dehşeti! Kadın sürücüye kabusu yaşattı: Defalarca tekmeledi!

KÜFÜRLER YAĞDIRDI... TEKME ATTI...

Motosikletlinin saldırısına uğradığını ve çok korktuğunu söyleyen Doğueri "Küfredip, cama vurmaya başladı. Sen bana küfredemezsin bu şekilde dedim. Sonra baktım arabanın arkasına geldi. Arabayı yumruklamaya başladı. Ayağıyla vurmaya başladı. Bana zarar verebilir.

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