İstanbul’da trafikte maganda dehşeti! Kadın sürücüye kabusu yaşattı: Defalarca tekmeledi!

O geçsin, onu tehlikeye atmayayım. Bir baktım ben yavaşlayınca cama geldi. Cama yumruk atmaya başladı. Camı açtım niye böyle yapıyor diye. Ben tam tersi onu tehlikeye atmamak için tam sağa kırmadım, yavaşladım. O geçsin sonra ben geçeyim diye" dedi.