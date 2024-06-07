İstanbul’da Türkçe öğretmeni öldürülmüştü: Katil itiraf etti! Geçen yıl…

Ekipler birkaç saat içerisinde Aksaray'da belirlenen adrese özel bir operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli Adem G. gözaltına alındı. Öğretmen Durmaz ile aralarında geçmişten gelen husumet olduğunu öne süren şüphelinin olayı gerçekleştirdiğini kabul ettiği iddia edildi.