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Haberler Yaşam İstanbul’da Türkçe öğretmeni öldürülmüştü: Katil itiraf etti! Geçen yıl…
Giriş Tarihi: 07.06.2024 12:48 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 12:49

İstanbul’da Türkçe öğretmeni öldürülmüştü: Katil itiraf etti! Geçen yıl…

İstanbul Fatih'te aracıyla seyir halinde olan Türkçe öğretmeni Abdulbaki Durmaz (44) silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan öğretmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüpheli Aksaray'da özel operasyonla kısa sürede yakaladı. Şüpheli Adem G. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayı kan davası yüzünden gerçekleştirdiğini itiraf eden şüpheli ifadesinde karşı tarafın 2023 yılında babaları olan A.G.'yi öldürdüklerini bu yüzden aralarında kan davası olduğunu söylediği öne sürüdü.

Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da Türkçe öğretmeni öldürülmüştü: Katil itiraf etti! Geçen yıl…

Kan donduran olay, sabah saatlerinde Fatih Topkapı Mahallesinde yaşandı. Başakşehir'de bir İmam Hatip Ortaokulunda Türkçe öğretmenliği yapan Abdulbaki Durmaz (44) aracıyla seyir halindeyken, taksiden inen bir şüpheli Durmaz'ın aracına art arda ateş ettikten sonra aynı taksiyle olay yerinden kaçtı.

İstanbul’da Türkçe öğretmeni öldürülmüştü: Katil itiraf etti! Geçen yıl…

Vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Durmaz ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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İstanbul’da Türkçe öğretmeni öldürülmüştü: Katil itiraf etti! Geçen yıl…

O ŞÜPHELİ ÖZEL OPERASYONLA YAKALANDI
Kısa süre içerisinde incelenen kamera görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit eden Cinayet Büro dedektifleri şüphelinin saklandığı adresi de belirledi.

İstanbul’da Türkçe öğretmeni öldürülmüştü: Katil itiraf etti! Geçen yıl…

Ekipler birkaç saat içerisinde Aksaray'da belirlenen adrese özel bir operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli Adem G. gözaltına alındı. Öğretmen Durmaz ile aralarında geçmişten gelen husumet olduğunu öne süren şüphelinin olayı gerçekleştirdiğini kabul ettiği iddia edildi.

İstanbul’da Türkçe öğretmeni öldürülmüştü: Katil itiraf etti! Geçen yıl…

ZIRHLI ARAÇLA SEVK OLDU
Şüpheli Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cinayet Büro ekiplerinin çelik yelek ve zırhlı araçla şüpheli sevk ettiği görüldü.

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