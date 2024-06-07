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İstanbul’da Türkçe öğretmeni öldürülmüştü: Katil itiraf etti! Geçen yıl…
Giriş Tarihi: 07.06.2024 12:48
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
12:49
İstanbul’da Türkçe öğretmeni öldürülmüştü: Katil itiraf etti! Geçen yıl…
İstanbul Fatih'te aracıyla seyir halinde olan Türkçe öğretmeni Abdulbaki Durmaz (44) silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan öğretmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüpheli Aksaray'da özel operasyonla kısa sürede yakaladı. Şüpheli Adem G. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayı kan davası yüzünden gerçekleştirdiğini itiraf eden şüpheli ifadesinde karşı tarafın 2023 yılında babaları olan A.G.'yi öldürdüklerini bu yüzden aralarında kan davası olduğunu söylediği öne sürüdü.