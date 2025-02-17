İstanbul'da tüyler ürperten olay! Atkıyı annesinin boğazına doladı! " Ben annemi boğdum!"

Bana göre burada geziyordu. Bazı ihtiyaçlarım oluyor. Sağ olsun malzeme gönderiyordu. Gidip bana yardımcı oluyordu. Eczaneden alıp, getiriyordu. Efendi bir çocuğa benziyordu. Anneleriyle yaşıyorlardı.