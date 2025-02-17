Haberler
Yaşam
İstanbul'da tüyler ürperten olay! Atkıyı annesinin boğazına doladı! " Ben annemi boğdum!"
Giriş Tarihi: 17.02.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
16:57
İstanbul'da tüyler ürperten olay! Atkıyı annesinin boğazına doladı! " Ben annemi boğdum!"
Maltepe'de psikolojik rahatsızlıkları olduğu iddia edilen B.E. (26), evde tartıştığı annesi M.E.'yi (56) atkıyla boğarak öldürmeye çalıştı. Annesinin nefessiz kalarak bayılmasının ardından komşusunun kapısını çalan B.E., "Annemi boğdum" diyerek yardım istedi. Ambulansla hastaneye kaldırılan anne M.E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, B.E. gözaltına alındı.