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Giriş Tarihi: 17.02.2025 16:57 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 16:57

İstanbul'da tüyler ürperten olay! Atkıyı annesinin boğazına doladı! " Ben annemi boğdum!"

Maltepe'de psikolojik rahatsızlıkları olduğu iddia edilen B.E. (26), evde tartıştığı annesi M.E.'yi (56) atkıyla boğarak öldürmeye çalıştı. Annesinin nefessiz kalarak bayılmasının ardından komşusunun kapısını çalan B.E., "Annemi boğdum" diyerek yardım istedi. Ambulansla hastaneye kaldırılan anne M.E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, B.E. gözaltına alındı.

DHA
İstanbul’da tüyler ürperten olay! Atkıyı annesinin boğazına doladı! Ben annemi boğdum!

Olay, Bağlarbaşı Mahallesi'nde dün saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İki oğluyla beraber 6 katlı binanın 5'inci katında yaşayan M.E. ile psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen oğlu B.E. arasında tartışma çıktı. B.E. tartışmanın büyümesiyle annesini atkıyla boğarak öldürmeye çalıştı. Nefessiz kalan M.E. bayılarak yere düştü.

İstanbul’da tüyler ürperten olay! Atkıyı annesinin boğazına doladı! Ben annemi boğdum!

'ANNEMİ BOĞDUM'

İddiaya göre annesinin öldüğünü düşünen B.E., karşı komşularının kapısını çalarak "Annemi boğdum" diyerek yardım istedi. Binada yaşayanların ihbarı üzerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından M.E.'yi hastaneye kaldırırken polis ekipleri B.E.'yi gözaltına aldı.

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İstanbul’da tüyler ürperten olay! Atkıyı annesinin boğazına doladı! Ben annemi boğdum!

'EFENDİ BİR ÇOCUĞA BENZİYORDU'

Olayı anlatan komşu Ayşe Yılmaz, "Sadece polis ekiplerini, ambulansı gördüm. Olay yeri inceleme geldi. Bayanı hastaneye kaldırdılar. Polisler çocukları götürdü.

İstanbul’da tüyler ürperten olay! Atkıyı annesinin boğazına doladı! Ben annemi boğdum!

Bana göre burada geziyordu. Bazı ihtiyaçlarım oluyor. Sağ olsun malzeme gönderiyordu. Gidip bana yardımcı oluyordu. Eczaneden alıp, getiriyordu. Efendi bir çocuğa benziyordu. Anneleriyle yaşıyorlardı.

İstanbul’da tüyler ürperten olay! Atkıyı annesinin boğazına doladı! Ben annemi boğdum!

Bir kardeşi var. Ben burada polisleri gördüm. Ambulans geldi. Götürdüler çocuğu" dedi.

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