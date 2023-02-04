Haberler Yaşam İstanbul’da uçak seferleri iptal mi oldu, bugün hangi uçuşlar iptal edildi? 4-5-6 Şubat 2023 THY, Pegasus iptal olan uçak seferleri sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 04.02.2023 10:58 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 11:00

İstanbul’da uçak seferleri iptal mi oldu, bugün hangi uçuşlar iptal edildi? 4-5-6 Şubat 2023 THY, Pegasus iptal olan uçak seferleri sorgulama ekranı

Yurdun birçok kesimine gelen kar yağışı uyarıları sonrası, THY'den yolcularına uyarı geldi. Beklenen olumsuz hava şartları dolayısıyla yarın İstanbul Havalimanı kalkış-varışlı uçuşların yetkili makamların kısıtlama kararı çerçevesinde iptal edilebileceği belirtildi. Bu noktada ise "İstanbul'da THY, Pegasus uçak seferleri iptal mi oldu, bugün hangi uçuşlar iptal edildi?" soruları yanıt aramaya başladı. Uçuşlarla ilgili güncel bilgilerin uçuş sorgulama ekranından öğrenilebilecek. Peki, İstanbul'da THY, Pegasus uçak seferleri iptal mi oldu, bugün hangi uçuşlar iptal edildi? İşte sorgulama ekranı.