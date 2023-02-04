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Haberler Yaşam İstanbul’da uçak seferleri iptal mi oldu, bugün hangi uçuşlar iptal edildi? 4-5-6 Şubat 2023 THY, Pegasus iptal olan uçak seferleri sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 04.02.2023 10:58 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 11:00

İstanbul’da uçak seferleri iptal mi oldu, bugün hangi uçuşlar iptal edildi? 4-5-6 Şubat 2023 THY, Pegasus iptal olan uçak seferleri sorgulama ekranı

Yurdun birçok kesimine gelen kar yağışı uyarıları sonrası, THY'den yolcularına uyarı geldi. Beklenen olumsuz hava şartları dolayısıyla yarın İstanbul Havalimanı kalkış-varışlı uçuşların yetkili makamların kısıtlama kararı çerçevesinde iptal edilebileceği belirtildi. Bu noktada ise "İstanbul'da THY, Pegasus uçak seferleri iptal mi oldu, bugün hangi uçuşlar iptal edildi?" soruları yanıt aramaya başladı. Uçuşlarla ilgili güncel bilgilerin uçuş sorgulama ekranından öğrenilebilecek. Peki, İstanbul'da THY, Pegasus uçak seferleri iptal mi oldu, bugün hangi uçuşlar iptal edildi? İşte sorgulama ekranı.

İstanbul’da uçak seferleri iptal mi oldu, bugün hangi uçuşlar iptal edildi? 4-5-6 Şubat 2023 THY, Pegasus iptal olan uçak seferleri sorgulama ekranı

Uçak seferleri iptal mi oldu sorusu, hava şartları dolayısıyla gelen Meteorolojik uyarılar sonrası gündemdeki yerini aldı. Bu kapsamda "İstanbul'da THY, Pegasus uçak seferleri iptal mi oldu, bugün hangi uçuşlar iptal edildi?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 4-5 Şubat 2023 Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı iptal uçak seferleri listesi…

İstanbul’da uçak seferleri iptal mi oldu, bugün hangi uçuşlar iptal edildi? 4-5-6 Şubat 2023 THY, Pegasus iptal olan uçak seferleri sorgulama ekranı

THY'DEN HAVA ŞARTLARI UYARISI!

Türk Hava Yolları(THY), 5 Şubat Pazar günü İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları dolayısıyla İstanbul kalkışlı ve varışlı seyahati bulunan yolcuları uyardı.

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İstanbul’da uçak seferleri iptal mi oldu, bugün hangi uçuşlar iptal edildi? 4-5-6 Şubat 2023 THY, Pegasus iptal olan uçak seferleri sorgulama ekranı

THY'den yapılan açıklamada, beklenen hava muhalefeti nedeniyle yarın İstanbul Havalimanı kalkış-varışlı uçuşların yetkili makamların kısıtlama kararı çerçevesinde iptal edilebileceği belirtilerek, yolcuların uçuşlarıyla ilgili güncel bilgiye uçuş sorgulama ekranları üzerinden uçuş numaralarını veya parkur bilgilerini girerek ulaşabilecekleri, uçuşlara ilişkin yolcuların hakları yine aynı sayfadan öğrenebilecekleri ifade edildi.

İstanbul’da uçak seferleri iptal mi oldu, bugün hangi uçuşlar iptal edildi? 4-5-6 Şubat 2023 THY, Pegasus iptal olan uçak seferleri sorgulama ekranı

HANGİ UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ?

Uçuşunuzun durumunu sorgulamak veya değişiklik işlemleriniz için http://bit.ly/AJ-UcusSorgu adresini ziyaret edebilirsiniz.

İstanbul’da uçak seferleri iptal mi oldu, bugün hangi uçuşlar iptal edildi? 4-5-6 Şubat 2023 THY, Pegasus iptal olan uçak seferleri sorgulama ekranı

İSTANBUL HAVALİMANI UÇAK SEFERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SABİHA GÖKÇEN UÇAK SEFERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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