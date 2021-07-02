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Haberler Yaşam İstanbul’da ürküten görüntü! Kadıköy’den Marmara’ya karıştı!
Giriş Tarihi: 02.07.2021 12:20 Güncelleme Tarihi: 02.07.2021 12:20

İstanbul’da ürküten görüntü! Kadıköy’den Marmara’ya karıştı!

İstanbul Fenerbahçe'de bulunan Kalamış Atatürk Parkı'nın yanındaki dereden denize akan renkli su endişe yarattı. Beyaz renkli su, Marmara'ya karıştı.

İstanbul’da ürküten görüntü! Kadıköy’den Marmara’ya karıştı!

Kadıköy Kalamış Atatürk Parkı'nın yanındaki dereden denize beyaz renkte bu akıyor. Atık olduğu belirtilen su Marmara Denizi'ne karışıyor.

İstanbul’da ürküten görüntü! Kadıköy’den Marmara’ya karıştı!

Sudan koku da yükseliyor. Parka gelenler kötü kokudan rahatsız olduklarını belirtti.

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İstanbul’da ürküten görüntü! Kadıköy’den Marmara’ya karıştı!

Parkta gezen Serkan Eser, "Özellikle akşamları daha çok çıkıyor koku" dedi. Eser, "Sürekli hayvan ölüleri de çıkıyor zaten burada. Sonra bu parktaki kedilerin sürekli bir gözleri kör oluyor. Bu dereden kaynaklanıyor galiba" dedi.

İstanbul’da ürküten görüntü! Kadıköy’den Marmara’ya karıştı!

Geçtiğimiz aylarda da İstanbul Esenyurt'taki 'mavi su' paniği yaşanmıştı. Dereden akan mavi renkteki su rögardan fışkırmıştı.

İstanbul’da ürküten görüntü! Kadıköy’den Marmara’ya karıştı!

Vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında paniğe kapılmıştı.

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