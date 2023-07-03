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Haberler Yaşam İstanbul'da vahşet: Güler'i öldürdüm seni de öldürmeye geliyorum!
Giriş Tarihi: 03.07.2023 16:36 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 16:36

İstanbul'da vahşet: Güler'i öldürdüm seni de öldürmeye geliyorum!

İstanbul'da önceki gün tüyler ürperten bir cinayet işlendi. 2 çocuk annesi Güler Gökgöz, sevgilisi T.E. tarafından evinde çocuklarının gözü önünde silahla vurularak katledildi. Olay sonrası kaçmaya çalışan cani, Harem Otogarı'nda enselendi. Genç kadının annesi, "Eski eşini aramış 'Güler'i öldürdüm seni de öldürmeye geliyorum' demiş" diye konuştu...

İstanbul’da vahşet: Güler’i öldürdüm seni de öldürmeye geliyorum!

İstanbul'da 2 çocuk annesi Güler Gökgöz Kurban Bayramı'nın 4. gününde evinde otururken sevgilisi T.E. kapıyı çaldı.

İstanbul’da vahşet: Güler’i öldürdüm seni de öldürmeye geliyorum!

Gökgöz, T.E.'nin ısrarlı şekilde kapıyı çalmasının ardından kapıyı açtı. T.E. eve girdikten kısa bir süre sonra iddiaya göre Güler Gökgöz ile kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı.

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İstanbul’da vahşet: Güler’i öldürdüm seni de öldürmeye geliyorum!

Tartışmanın büyümesiyle T.E. yanında getirdiği silahla 2 çocuğunun gözü önünde Güler Gökgöz'e ateş ederek evden kaçtı.


İstanbul’da vahşet: Güler’i öldürdüm seni de öldürmeye geliyorum!

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

İstanbul’da vahşet: Güler’i öldürdüm seni de öldürmeye geliyorum!

Ekipler Güler Gökgöz'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Gökgöz'ün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Bahçelievler Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri T.E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, aynı gün T.E.'yi Üsküdar Harem Otogarı'nda kaçmak üzereyken yakalayarak gözaltına aldı. Tuncay Erol'un emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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