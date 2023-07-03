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İstanbul'da vahşet: Güler'i öldürdüm seni de öldürmeye geliyorum!
Giriş Tarihi: 03.07.2023 16:36
Güncelleme Tarihi: 03.07.2023
16:36
İstanbul'da vahşet: Güler'i öldürdüm seni de öldürmeye geliyorum!
İstanbul'da önceki gün tüyler ürperten bir cinayet işlendi. 2 çocuk annesi Güler Gökgöz, sevgilisi T.E. tarafından evinde çocuklarının gözü önünde silahla vurularak katledildi. Olay sonrası kaçmaya çalışan cani, Harem Otogarı'nda enselendi. Genç kadının annesi, "Eski eşini aramış 'Güler'i öldürdüm seni de öldürmeye geliyorum' demiş" diye konuştu...