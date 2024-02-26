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Haberler Yaşam İstanbul’da vahşet! Ortaokul öğrencisi okul çıkışı bıçaklandı: Kar maskeli bir şüpheli...
Giriş Tarihi: 26.02.2024 13:24 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 13:24

İstanbul’da vahşet! Ortaokul öğrencisi okul çıkışı bıçaklandı: Kar maskeli bir şüpheli...

İstanbul'da ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki R.U.Y., okuldan çıkıp evine giderken kar maskeli bir kişi tarafından takip edildi. Kar maskeli şüphelinin bacağından bıçakladığı R.U.Y., ailesinden yardım istedi. Talihsiz çocuk kısa sürede hastaneye kaldırılırken polis ekiplerinde yakalanan saldırganın kimliği herkesi şoke etti!

İHA
İstanbul’da vahşet! Ortaokul öğrencisi okul çıkışı bıçaklandı: Kar maskeli bir şüpheli...

Kan donduran olay geçtiğimiz günlerde Bağcılar Kazım Karabekir mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre okulda oyun oynayan H.Ç.Ç isimli çocuk, arkadaşı R.U.Y. ile tartıştı. Taraflar arkadaşlarının araya girmesiyle yatıştı.

İstanbul’da vahşet! Ortaokul öğrencisi okul çıkışı bıçaklandı: Kar maskeli bir şüpheli...

KAR MASKESİ TAKIP TAKİP ETTİ

Olaydan iki gün sonra H.Ç.Ç., okul çıkışında R.U.Y.'yi takip etti. Sokakta kar maskesini takan H.Ç.Ç., R.U.Y.'yi evinin önünde bacağından bıçakladıktan sonra kaçtı. Kanlar içerisinde kalan R.U.Y. ise yaralı halde eve çıktı. Kapıyı açınca çocuğun kanlar içerisinde olduğunu gören yakınları, hemen hastaneye kaldırdı.

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İstanbul’da vahşet! Ortaokul öğrencisi okul çıkışı bıçaklandı: Kar maskeli bir şüpheli...

Ailenin ihbarı üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, R.U.Y.'nin ifadesini aldı. Polis, olaydan sonra kaçan H.Ç.Ç'i kısa sürede yakaladı.

İstanbul’da vahşet! Ortaokul öğrencisi okul çıkışı bıçaklandı: Kar maskeli bir şüpheli...

ÇOCUK TAM ZİLE BASTIĞINDA…

Yaşanan olayın bilinçli bir şekilde gerçekleştiğini söyleyen anne Nuray Yılmaz "Bu çocuk daha önce de çocuğumun sınıfına gelerek herkese sataşıyormuş. Oğlumla da aralarında sataşmalar oluyordu. Damat oyunu denen bir oyun varmış. Bu oyunda çocuğu ortaya alarak dövmüşler. O çocuk da bunu oğlumdan bilerek 'bunu sen yaptırdın' demiş. Gücü buna yettiği içinde geliyor karnına yumruk atıyor.

İstanbul’da vahşet! Ortaokul öğrencisi okul çıkışı bıçaklandı: Kar maskeli bir şüpheli...

Aralarında kavga çıkıyor ama arkadaşları araya giriyor konu orada kapanıyor. Olaydan iki gün sonra çocuğumu eve kadar takip ediyor. Çocuk tam zile bastığında geliyor ve arkadan bıçağı iki yerine batırıyor ve koşarak uzaklaşıyor. Bu bilinçli yapılmış bir şey bildiğiniz çocuğuma kumpas kurmuş. Kar maskesi takmış kafasına kapüşonunu takmış. Ben olay anında işteydim babaannesi götürüyor hastaneye. Bıçak toplardamara geliyor o iyileşmezse yeni bir operasyon geçirmesi gerektiğini söyledi. Şu an genel durumu iyi böyle bir şey olduğu için çok üzgünüz" dedi.

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