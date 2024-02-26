İstanbul’da vahşet! Ortaokul öğrencisi okul çıkışı bıçaklandı: Kar maskeli bir şüpheli...

Aralarında kavga çıkıyor ama arkadaşları araya giriyor konu orada kapanıyor. Olaydan iki gün sonra çocuğumu eve kadar takip ediyor. Çocuk tam zile bastığında geliyor ve arkadan bıçağı iki yerine batırıyor ve koşarak uzaklaşıyor. Bu bilinçli yapılmış bir şey bildiğiniz çocuğuma kumpas kurmuş. Kar maskesi takmış kafasına kapüşonunu takmış. Ben olay anında işteydim babaannesi götürüyor hastaneye. Bıçak toplardamara geliyor o iyileşmezse yeni bir operasyon geçirmesi gerektiğini söyledi. Şu an genel durumu iyi böyle bir şey olduğu için çok üzgünüz" dedi.