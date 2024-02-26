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İstanbul’da vahşet! Ortaokul öğrencisi okul çıkışı bıçaklandı: Kar maskeli bir şüpheli...
Giriş Tarihi: 26.02.2024 13:24
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
13:24
İstanbul’da vahşet! Ortaokul öğrencisi okul çıkışı bıçaklandı: Kar maskeli bir şüpheli...
İstanbul'da ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki R.U.Y., okuldan çıkıp evine giderken kar maskeli bir kişi tarafından takip edildi. Kar maskeli şüphelinin bacağından bıçakladığı R.U.Y., ailesinden yardım istedi. Talihsiz çocuk kısa sürede hastaneye kaldırılırken polis ekiplerinde yakalanan saldırganın kimliği herkesi şoke etti!