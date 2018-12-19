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Nispetiye'de apartman görevlisi kadın, gürültü yaptığı için uyardığı adam tarafından bıçakla boğazını kesilerek öldürüldü.

İHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 19.12.2018 22:50 Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 22:55
İstanbul'da vahşi cinayet

Olay, saat 12.00 sıralarında Nispetiye Mahallesi Gözde Sokak üzerindeki bir binada meydana geldi. İddiaya göre, sokaktaki bir apartmanda görevlisi olan Nefise Dolapçı'yı (48) üst kattaki komşuları arayarak giriş kattaki kişinin çok gürültü yaptığını ve sessiz olması için uyarmasını istedi.

İstanbul'da vahşi cinayet

Bunun üzerine bir üst kata çıkan Dolapçı, olduğu belirtilen ve 2 ay önce taşınan adamın kapısını çaldı.

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İstanbul'da vahşi cinayet

İçeride nişanlısı ile kavga ettiği iddia edilen adam, sinirle kapıyı açtı. Bunun üzerine kadın, adamı sessiz olması için uyardı.

İstanbul'da vahşi cinayet

Ancak kadın ile adam arasında tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, adam bıçakla kadının boğazını kesti. Olay sonrası talihsiz kadın olay yerinde can verirken, katil zanlısı adam ise kaçarak kayıplara karıştı.

İstanbul'da vahşi cinayet

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, apartmana güvenlik şeridi çekerek içeride incelemelerde bulundu.

İstanbul'da vahşi cinayet

Vatandaşların da ifadelerini almasının ardından olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemeleri sonrasında kadının cenazesi, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay sonrası ölen kadının yakınları da apartmana geldi.

İstanbul'da vahşi cinayet

Olayı duyan bir vatandaş, "Adam nişanlısı ile kavga etmiş. Komşular duyunca şikayet ediyor ve Nefise'yi çağırıyor. Bıçakla boğazını kesip öldürmüşler. Gürültü çıkarmışlar, Nefise 20 senelik komşumuzdu" dedi.

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