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Haberler Yaşam İstanbul'da ve Türkiye genelinde okullar kapanacak mı? Hangi şehirlerde yüz yüze eğitime ara verildi? İşte uzaktan eğitime geçen iller!
Giriş Tarihi: 09.04.2021 20:21 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 20:32

İstanbul'da ve Türkiye genelinde ? Hangi şehirlerde yüz yüze eğitime ara verildi? İşte uzaktan eğitime geçen iller!

sorusu, öğrencilerin ve velilerin gündeminde yerini koruyor. , ve ile ilgili son durumu açıkladı. Okullar kapanacak mı konusuna açıklık getiren Bakan Selçuk, bunun değerlendirilmesi için önümüzdeki haftayı işaret etti. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da İstanbul'daki okulların durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Öte yandan, uzaktan eğitime geçen iller listesi her geçen gün daha da artıyor. Birçok ilin Valilikleri tarafından uzaktan eğitim kararı alınıyor. Peki, hangi şehirlerde okullar kapandı? İşte, uzaktan eğitime geçen iller

İstanbul'da ve Türkiye genelinde okullar kapanacak mı? Hangi şehirlerde yüz yüze eğitime ara verildi? İşte uzaktan eğitime geçen iller!

Okullarda ve , gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında öne çıkıyor. , özel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, okullardaki yüz yüze eğitim sürecini değerlendirdi. sorusuna açıklık getiren Bakan Selçuk, önümüzdeki hafta bunun değerlendirileceğini belirtti. Bakan Selçuk, yerinde karar dönemini hatırlatırken Valiliklerin il bazında karar alabileceğini de söyledi. Bakan Selçuk'un açıklamasının ardından İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da açıklama yaptı. Yazıcı, İstanbul'da okullar kapanacak mı sorusuna yanıt verirken flaş değerlendirmelerde bulundu. Bununla beraber, birçok ilde de uzaktan eğitim kararı alınıyor. İşte, hangi illerde okullar kapandı konusuyla ilgili son durum ve uzaktan eğitime geçen iller

İstanbul'da ve Türkiye genelinde okullar kapanacak mı? Hangi şehirlerde yüz yüze eğitime ara verildi? İşte uzaktan eğitime geçen iller!

BAKAN ZİYA SELÇUK'TAN UZAKTAN EĞİTİM AÇIKLAMASI

, ve uzaktan eğitimle ilgili olarak şunları söyledi:

2 Mart'tan itibaren yerinde karar dönemine geçilmişti. Valilikler tedbirlerini iller seviyesinde alıyor. 9 il hariç ortaokul ve liseler eğitim öğretimde bir kapanma söz konusu oldu. Yalova, Eskişehir gibi ilkokullarda da kapanma oldu. İller kendi durumunu dikkate alarak ona göre karar verme sürecini hayata geçiriyorlar.

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İstanbul'da ve Türkiye genelinde okullar kapanacak mı? Hangi şehirlerde yüz yüze eğitime ara verildi? İşte uzaktan eğitime geçen iller!

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYI İŞARET ETTİ!

Önümüzdeki süreç elbette kabine toplantılarında sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında tümüyle değerlendiriliyor. Durum Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile değerlendiriliyor. Önümüzdeki hafta da bu tür değerlendirme Cumhurbaşkanımızın başkanlığında hayata geçecek.

İstanbul'da ve Türkiye genelinde okullar kapanacak mı? Hangi şehirlerde yüz yüze eğitime ara verildi? İşte uzaktan eğitime geçen iller!

OKULLARDA TAM KAPANMA OLACAK MI?

Bizler okulların hep açık olmasını isteriz. Ama önce sağlık dediğimizde Türkiye dünyada en çok okul kapatan 4. ülke. Bu bize şunu gösteriyor, Türkiye çok kontrollü gidiyor. Önümüzdeki süreçte vakaların artmasını toplamsal olarak değerlendirdiğinizde elbette bazı kararlar çıkabilir. Ama bizim gönlümüz okulların açık olması.

İstanbul'da ve Türkiye genelinde okullar kapanacak mı? Hangi şehirlerde yüz yüze eğitime ara verildi? İşte uzaktan eğitime geçen iller!

RAMAZAN'DA OKULLAR KAPANACAK MI?

Özellikle okul öncesi ve ilkokul seviyesinde okulların her zaman açık tutulması konusunda dünya bilim insanlarının ortak görüşü var. Bunu bilim insanlarının makalesinden okuyoruz. Dikkat ederseniz köy okullarını ve ilkokulları açık tutmaya çalıştık. Fırsat eşitliği açısından açık tuttuk. Eğitimsel kayıplar bizim en çok zorlandığımız alanlar köy okulları, ilkokullar ve sınav gruplarıydı. Israrla açık kalması noktasında duruş sergiledik.

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