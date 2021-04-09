İstanbul'da ve Türkiye genelinde okullar kapanacak mı? Hangi şehirlerde yüz yüze eğitime ara verildi? İşte uzaktan eğitime geçen iller listesi

Okullarda yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim, gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında öne çıkıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, okullardaki yüz yüze eğitim sürecini değerlendirdi. Okullar kapanacak mı sorusuna açıklık getiren Bakan Selçuk, önümüzdeki hafta bunun değerlendirileceğini belirtti. Bakan Selçuk, yerinde karar dönemini hatırlatırken Valiliklerin il bazında karar alabileceğini de söyledi. Bakan Selçuk'un açıklamasının ardından İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da açıklama yaptı. Yazıcı, İstanbul'da okullar kapanacak mı sorusuna yanıt verirken flaş değerlendirmelerde bulundu. Bununla beraber, birçok ilde de uzaktan eğitim kararı alınıyor. İşte, hangi illerde okullar kapandı konusuyla ilgili son durum ve uzaktan eğitime geçen iller