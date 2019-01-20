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'da yangın faciası!

Fatih'te üç katlı bir binada çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi, üst katta mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.

Giriş Tarihi: 20.01.2019 08:41 Güncelleme Tarihi: 20.01.2019 08:43
İstanbul'da yangın faciası!

Alınan bilgiye göre, Demirtaş Mahallesi Yüksekler Sokak'ta bulunan üç katlı bir binada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İstanbul'da yangın faciası!

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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İstanbul'da yangın faciası!

Olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol aldıktan sonra üst katta mahsur kalan 3 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ekipler binada yaptıkları kontrolde bir kişinin cesedine ulaştı.

İstanbul'da yangın faciası!

Üst katta mahsur kalarak dumandan etkilenen bina sakinleri, ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da yangın faciası!

İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra binada bir süre soğutma çalışması yaptı.

İstanbul'da yangın faciası!

Öte yandan yangın nedeniyle bölgede havaya yükselen yoğun dumanın Süleymaniye Camisi'nin kubbe ve minaresini kaplaması ilginç görüntüler oluşturdu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İstanbul'da yangın faciası!
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