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Haberler Yaşam İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 12 Şubat İstanbul'da yarın hangi ilçelerde okullar tatil? İstanbul Valiliği'nden son dakika açıklaması
Giriş Tarihi: 11.02.2025 14:13 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 14:13

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 12 Şubat İstanbul'da yarın hangi ilçelerde okullar tatil? İstanbul Valiliği'nden son dakika açıklaması

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırmaya devam ediyor. Bugün megakentte 9 ilçede okullar tatil edilirken yarın için Valilik'ten gelecek duyurular beklenmeye başladı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler "İstanbul'da yarın okullar tatil mi?" Sorusuna son dakika açıklamalarıyla yanıt arıyor. 12 Şubat Çarşamba günü için Meteoroloji tarafından yayımlanan raporda kar yağışının artarak devam edeceği bildirildi. Peki, İstanbul'da yarın okullar tatil mi?

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 12 Şubat İstanbul’da yarın hangi ilçelerde okullar tatil? İstanbul Valiliği’nden son dakika açıklaması

İstanbul beyaza büründü. Salı günü sabahın ilk ışıklarıyla başlayan yağış ile birlikte düşen hava sıcaklıkları da kendisi hissettirmeye başladı. Özellikle yağışın oluşturabileceği don ve buzlanma gibi olumsuz şartlar için uyarılar verildi. Öğrencilerin gözü 12 Şubat Çarşamba günü için Valilik'ten gelecek kar tatilli açıklamalarına çevrildi. Peki, İstanbul'da yarın okullar tatil mi?

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 12 Şubat İstanbul’da yarın hangi ilçelerde okullar tatil? İstanbul Valiliği’nden son dakika açıklaması

İSTANBUL'DA 9 İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ!

Megakentte etkisini giderek arttıran kar yağışı sonrası Valilik açıklamasıyla 12 Şubat Çarşamba günü 9 ilçede eğitime ara verildi. İşte kar tatili olan ilçeler:

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İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 12 Şubat İstanbul’da yarın hangi ilçelerde okullar tatil? İstanbul Valiliği’nden son dakika açıklaması

ARNAVUTKÖY

İstanbul'un Arnavutköy ilçelesinde kar nedeniyle bugün okulların tatil edildiği duyuruldu.

Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, videolu mesajında, "Sevgili öğrencilerimiz, kar yağışının ve buzlanmanın devam edeceği ilçemizde düşünüldüğünde bu saat itibarıyla okullarımız bugün tatil edilmiştir. Hepinize iyi tatiller diliyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 12 Şubat İstanbul’da yarın hangi ilçelerde okullar tatil? İstanbul Valiliği’nden son dakika açıklaması

ESENYURT

Yoğun kar yağışı sonrası Valilik açıklamasıyla Esenyurt'ta eğitime bir gün ara verildi.

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 12 Şubat İstanbul’da yarın hangi ilçelerde okullar tatil? İstanbul Valiliği’nden son dakika açıklaması

BAŞAKŞEHİR

İstanbul Valiliği Başakşehir'de kar yağışı sebebiyle okulların tatil edildiğini duyurdu.

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