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İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 12 Şubat İstanbul'da yarın hangi ilçelerde okullar tatil? İstanbul Valiliği'nden son dakika açıklaması
Giriş Tarihi: 11.02.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
14:13
İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 12 Şubat İstanbul'da yarın hangi ilçelerde okullar tatil? İstanbul Valiliği'nden son dakika açıklaması
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırmaya devam ediyor. Bugün megakentte 9 ilçede okullar tatil edilirken yarın için Valilik'ten gelecek duyurular beklenmeye başladı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler "İstanbul'da yarın okullar tatil mi?" Sorusuna son dakika açıklamalarıyla yanıt arıyor. 12 Şubat Çarşamba günü için Meteoroloji tarafından yayımlanan raporda kar yağışının artarak devam edeceği bildirildi. Peki, İstanbul'da yarın okullar tatil mi?