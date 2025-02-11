İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 12 Şubat İstanbul’da yarın hangi ilçelerde okullar tatil? İstanbul Valiliği’nden son dakika açıklaması

İstanbul beyaza büründü. Salı günü sabahın ilk ışıklarıyla başlayan yağış ile birlikte düşen hava sıcaklıkları da kendisi hissettirmeye başladı. Özellikle yağışın oluşturabileceği don ve buzlanma gibi olumsuz şartlar için uyarılar verildi. Öğrencilerin gözü 12 Şubat Çarşamba günü için Valilik'ten gelecek kar tatilli açıklamalarına çevrildi. Peki, İstanbul'da yarın okullar tatil mi?