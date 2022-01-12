Meteoroloji günlerdir İstanbul ve yurt geneli için kar yağışı uyarısında bulunuyordu. Dün gece saatlerinden itibaren ise tüm yurtta kar ve sağanak yağışlar etkisini arttırıyor. MGM'den yapılan son açıklamada ise İstanbul'da bu geceden itibaren kar yağışları şiddetlenecek. Bu noktada milyonlarca öğrenci ve veli, İstanbul'da yarın okullar tatil mi edildi, 13 Ocak Perşembe İstanbul'da okullar tatil mi sorularına yanıt arıyor. Peki, İstanbul'da yarın okullar tatil mi edildi? 13 Ocak Perşembe İstanbul'da okullar tatil mi, Valilikten kar tatili açıklaması var mı?