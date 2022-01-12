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Haberler Yaşam İstanbul’da yarın okullar tatil mi edildi? 13 Ocak Perşembe İstanbul’da okullar tatil mi, Valilikten kar tatili açıklaması var mı?
Giriş Tarihi: 12.01.2022 13:42 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 13:42

İstanbul’da yarın okullar tatil mi edildi? 13 Ocak Perşembe İstanbul’da okullar tatil mi, Valilikten kar tatili açıklaması var mı?

Son Dakika Haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden art arda kar yağışı uyarıları gelirken, İstanbul'da okullar tatil olacak mı, İstanbul'da yarın okullar tatil mi soruları öğrenciler ve velileri tarafından araştırılıyor. İstanbul'da bugün sağanak ve yer yer kar yağışlı bir hava etkili oluyor. Akşam saatleri ile birlikte ise, kar yağışının tüm yurtta etkisini arttırması bekleniyor. Öte yandan İstanbul'da okulların tatil durumuna ilişkin Valilik'ten açıklama bekleniyor. Peki, İstanbul'da yarın okullar tatil mi edildi? 13 Ocak Perşembe İstanbul'da okullar tatil mi, Valilikten kar tatili açıklaması var mı?

İstanbul’da yarın okullar tatil mi edildi? 13 Ocak Perşembe İstanbul’da okullar tatil mi, Valilikten kar tatili açıklaması var mı?

Meteoroloji günlerdir İstanbul ve yurt geneli için kar yağışı uyarısında bulunuyordu. Dün gece saatlerinden itibaren ise tüm yurtta kar ve sağanak yağışlar etkisini arttırıyor. MGM'den yapılan son açıklamada ise İstanbul'da bu geceden itibaren kar yağışları şiddetlenecek. Bu noktada milyonlarca öğrenci ve veli, İstanbul'da yarın okullar tatil mi edildi, 13 Ocak Perşembe İstanbul'da okullar tatil mi sorularına yanıt arıyor. Peki, İstanbul'da yarın okullar tatil mi edildi? 13 Ocak Perşembe İstanbul'da okullar tatil mi, Valilikten kar tatili açıklaması var mı?

İstanbul’da yarın okullar tatil mi edildi? 13 Ocak Perşembe İstanbul’da okullar tatil mi, Valilikten kar tatili açıklaması var mı?

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ EDİLDİ? 13 OCAK 2022 PERŞEMBE

İstanbul ili için henüz kar tatili açıklaması bulunmuyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

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İstanbul’da yarın okullar tatil mi edildi? 13 Ocak Perşembe İstanbul’da okullar tatil mi, Valilikten kar tatili açıklaması var mı?

12-13 OCAK İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'da 5 günlük hava durumu tahminine göre; Çarşamba ve Perşembe günleri yoğun kar yağışının etkili olması bekleniyor. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından ek tedbirler alındı. AKOM Genel Müdürü Serkan Tütüncü, "7 binin üzerinde personel ve bin 500'ün üzerinde araç, iş makinesi hazır. 7/24 vardiya düzenine geçilecek ve çalışmalarımızı merkezimiz üzerinden gerçekleştireceğiz" diye konuştu. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından ek tedbirler alındı. AKOM Genel Müdürü Serkan Tütüncü, "7 binin üzerinde personel ve bin 500'ün üzerinde araç, iş makinesi hazır. 7/24 vardiya düzenine geçilecek ve çalışmalarımızı merkezimiz üzerinden gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

İstanbul’da yarın okullar tatil mi edildi? 13 Ocak Perşembe İstanbul’da okullar tatil mi, Valilikten kar tatili açıklaması var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, çarşamba günü itibarıyla düşeceğini ve yarın sabah saatlerinde İstanbul'da karla karışık yağmurun etkili olacağını duyurdu. Yağışın, günün ilerleyen saatlerinde, özellikle şehrin yüksek noktalarında, kara dönüşeceği de açıklandı.

İstanbul’da yarın okullar tatil mi edildi? 13 Ocak Perşembe İstanbul’da okullar tatil mi, Valilikten kar tatili açıklaması var mı?

Bu açıklamaların ardından AKOM (Afet Koordinasyon Merkezi) Müdürü Serkan Tütüncü, kar yağışı öncesinde ve esnasında yapılacak çalışmalardan bahsetti.

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