Son Dakika Haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden art arda kar yağışı uyarıları gelirken, İstanbul'da okullar tatil olacak mı, İstanbul'da yarın okullar tatil mi soruları öğrenciler ve velileri tarafından araştırılıyor. İstanbul'da bugün sağanak ve yer yer kar yağışlı bir hava etkili oluyor. Akşam saatleri ile birlikte ise, kar yağışının tüm yurtta etkisini arttırması bekleniyor. Öte yandan İstanbul'da okulların tatil durumuna ilişkin Valilik'ten açıklama bekleniyor. Peki, İstanbul'da yarın okullar tatil mi edildi? 13 Ocak Perşembe İstanbul'da okullar tatil mi, Valilikten kar tatili açıklaması var mı?