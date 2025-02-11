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İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Gözler Valilik açıklamalarına çevrildi! 12 Şubat İstanbul'da eğitime ara verildi mi?
Giriş Tarihi: 11.02.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
08:50
İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Gözler Valilik açıklamalarına çevrildi! 12 Şubat İstanbul'da eğitime ara verildi mi?
Yoğun kar yağışı tüm yurdu etkisi altına almışken megakent beyaza büründü. Olumsuz hava koşulları ve sıcaklıkların düşmesi sebebiyle öğrenciler ve veliler İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Sorusuna son dakika açıklamalarıyla yanıt aranmaya başladı. 12 Şubat Çarşamba günü (yarın) için Valilik açıklamaları beklenirken kar yağışının mega kentte devam edeceği hava durumu raporlarında bildirildi. Peki, İstanbul'da yarın okullar tatil mi?