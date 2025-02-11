İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Gözler Valilik açıklamalarına çevrildi! 12 Şubat İstanbul’da eğitime ara verildi mi?

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

istanbul Valiliği: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; İlimiz bugünden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etksine girmiş bulunmaktadır. Soğuk havanın etkisiyle halen aralıklı yağmur olarak devam eden yağışların akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur, ilimizin batı (Çatalca ve Silivri çevreleri), kuzey (Arnavutköy, Eyüp, Başakşehir, Sancaktepe, Beykoz, Sarıyer, Çekmeköy ve Şile çevreleri) ve yüksek kesimlerinde kar şeklinde olması beklenmektedir.

11.02.2025 Salı günü il genelinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde devam eden yağışların, Salı günü akşam ilk saatlerden, Çarşamba (12.02.2024) öğle saatlerine kadar il genelinde ağırlıklı olarak kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir.

Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.