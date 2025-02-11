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İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Kar yağışı etkisini arttırıyor! 12 Şubat Çarşamba Valilik açıklamaları bekleniyor
Giriş Tarihi: 11.02.2025 11:48
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
11:55
İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Kar yağışı etkisini arttırıyor! 12 Şubat Çarşamba Valilik açıklamaları bekleniyor
Yoğun kar yağışı tüm yurdu etkisi altına almışken megakent beyaza büründü. Olumsuz hava koşulları ve sıcaklıkların düşmesi sebebiyle öğrenciler ve veliler İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Sorusuna son dakika açıklamalarıyla yanıt aranmaya başladı. 12 Şubat Çarşamba günü (yarın) için Valilik açıklamaları beklenirken kar yağışının mega kentte devam edeceği hava durumu raporlarında bildirildi. Peki, İstanbul'da yarın okullar tatil mi?