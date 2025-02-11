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Haberler Yaşam İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Kar yağışı etkisini arttırıyor! 12 Şubat Çarşamba Valilik açıklamaları bekleniyor
Giriş Tarihi: 11.02.2025 11:48 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 11:55

İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Kar yağışı etkisini arttırıyor! 12 Şubat Çarşamba Valilik açıklamaları bekleniyor

Yoğun kar yağışı tüm yurdu etkisi altına almışken megakent beyaza büründü. Olumsuz hava koşulları ve sıcaklıkların düşmesi sebebiyle öğrenciler ve veliler İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Sorusuna son dakika açıklamalarıyla yanıt aranmaya başladı. 12 Şubat Çarşamba günü (yarın) için Valilik açıklamaları beklenirken kar yağışının mega kentte devam edeceği hava durumu raporlarında bildirildi. Peki, İstanbul'da yarın okullar tatil mi?

İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Kar yağışı etkisini arttırıyor! 12 Şubat Çarşamba Valilik açıklamaları bekleniyor

Megakent yoğun kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Sabah saatlerinden beri devam eden kar yağışıyla birlikte eğitime ara verilip verilmediğine dair Valilik açıklamaları kontrol ediliyor. Meteoroloji raporuyla yağışın devam edeceği bildirdi. Peki, 12 Şubat yarın okullar tatil mi? İşte, son dakika valilik açıklamaları

İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Kar yağışı etkisini arttırıyor! 12 Şubat Çarşamba Valilik açıklamaları bekleniyor

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (12 ŞUBAT ÇARŞAMBA)

İstanbul'da sabah başlayan kar yağışı devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarıyla kar yağışının Çarşamba gününe kada süreceği belirtildi. Kentin çeşitli noktalarında aralıklarla yağan kar, zaman zaman vatandaşların zorluk yaşamasına sebep oluyor. Henüz yarın için Valilik'ten açıklaması gelmedi.

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İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Kar yağışı etkisini arttırıyor! 12 Şubat Çarşamba Valilik açıklamaları bekleniyor

İSTANBUL'DA 6 İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ! (11 ŞUBAT)!

Yoğun kar yağışı sonrası Arnavutköy, Avcılar, Esenyurt,Beykoz,Sultangazi,Beylikdüzü ve Başakşehir'de eğitime bir gün ara verildi.

Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu paylaştığı videoda "Sevgili öğrencilerimiz, kar yağışının ve buzlanmanın devam edeceği ilçemizde düşünüldüğünde okullarımız bugün tatil edilmiştir. Hepinize iyi tatiller diliyorum" ifadelerini kullandı. Diğer yandan Avcılar Kaymakamlığı da ilçedeki okulları bugün tatil etti.

İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Kar yağışı etkisini arttırıyor! 12 Şubat Çarşamba Valilik açıklamaları bekleniyor

ÇARŞAMBA GÜNÜ ÖĞLE SAATİNE KADAR KAR YAĞACAK

Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerine göre İstanbul'da başlayan kar yağışının Çarşamba öğle saatine kadar etkisini sürdüreceği ve hava sıcaklığının ise 2 ila 4 derece arasında olacağı kaydedildi.

İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Kar yağışı etkisini arttırıyor! 12 Şubat Çarşamba Valilik açıklamaları bekleniyor

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

istanbul Valiliği: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; İlimiz bugünden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etksine girmiş bulunmaktadır. Soğuk havanın etkisiyle halen aralıklı yağmur olarak devam eden yağışların akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur, ilimizin batı (Çatalca ve Silivri çevreleri), kuzey (Arnavutköy, Eyüp, Başakşehir, Sancaktepe, Beykoz, Sarıyer, Çekmeköy ve Şile çevreleri) ve yüksek kesimlerinde kar şeklinde olması beklenmektedir.

11.02.2025 Salı günü il genelinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde devam eden yağışların, Salı günü akşam ilk saatlerden, Çarşamba (12.02.2024) öğle saatlerine kadar il genelinde ağırlıklı olarak kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir.

Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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