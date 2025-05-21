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İstanbul'da yarın otobüsler çalışıyor mu? 22 Mayıs İstanbul hangi otobüs seferleri iptal olacak, belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 21.05.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
17:08
İstanbul'da yarın otobüsler çalışıyor mu? 22 Mayıs İstanbul hangi otobüs seferleri iptal olacak, belli oldu mu?
İstanbul'da toplu taşıma sorunu gündeme geldi. Özel Halk Otobüs sahipleri yarın (22 Mayıs) kontak kapatma kararı alırken, toplu taşıma kullananlar hangi seferlerin iptal olup olmayacağına odaklandı. Perşembe günü itibarıyla 3 bin 41 araçlık Özel Halk Otobüsünün sefere çıkmayacağı açıklandı. Peki, İstanbul'da yarın otobüsler çalışıyor mu? 22 Mayıs İstanbul hangi otobüs seferleri iptal olacak, belli oldu mu? İşte, detaylar...