İstanbul’da yarın otobüsler çalışıyor mu? 22 Mayıs İstanbul hangi otobüs seferleri iptal olacak, belli oldu mu?

İstanbul'da yarın otobüsler çalışıyor mu çalışmıyor mu sorusu yanıt arıyor. İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık,konu hakkında açıklama yaptı. Toplu taşıma kullanan milyonları aşkın vatandaş ise 22 Mayıs İstanbul seferlerine odaklandı. Peki, 22 Mayıs İstanbul hangi otobüs seferleri iptal olacak, belli oldu mu? İşte, detaylar...