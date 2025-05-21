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Haberler Yaşam İstanbul'da yarın otobüsler çalışıyor mu? 22 Mayıs İstanbul hangi otobüs seferleri iptal olacak, belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 21.05.2025 17:08 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 17:08

İstanbul'da yarın otobüsler çalışıyor mu? 22 Mayıs İstanbul hangi otobüs seferleri iptal olacak, belli oldu mu?

İstanbul'da toplu taşıma sorunu gündeme geldi. Özel Halk Otobüs sahipleri yarın (22 Mayıs) kontak kapatma kararı alırken, toplu taşıma kullananlar hangi seferlerin iptal olup olmayacağına odaklandı. Perşembe günü itibarıyla 3 bin 41 araçlık Özel Halk Otobüsünün sefere çıkmayacağı açıklandı. Peki, İstanbul'da yarın otobüsler çalışıyor mu? 22 Mayıs İstanbul hangi otobüs seferleri iptal olacak, belli oldu mu? İşte, detaylar...

İstanbul’da yarın otobüsler çalışıyor mu? 22 Mayıs İstanbul hangi otobüs seferleri iptal olacak, belli oldu mu?

İstanbul'da yarın otobüsler çalışıyor mu çalışmıyor mu sorusu yanıt arıyor. İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık,konu hakkında açıklama yaptı. Toplu taşıma kullanan milyonları aşkın vatandaş ise 22 Mayıs İstanbul seferlerine odaklandı. Peki, 22 Mayıs İstanbul hangi otobüs seferleri iptal olacak, belli oldu mu? İşte, detaylar...

İstanbul’da yarın otobüsler çalışıyor mu? 22 Mayıs İstanbul hangi otobüs seferleri iptal olacak, belli oldu mu?

İETT OTOBÜSLERİ NE ZAMAN KONTAK KAPATACAK?

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, şehir genelinde hizmet veren özel halk otobüslerinin bir gün boyunca kontak kapatacağını duyurdu. Açıklamada, bu kararın İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) ödeme alamadıkları gerekçesiyle alındığı belirtilirken tarih olarak ise 22 Mayıs işaret edildi.

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İstanbul’da yarın otobüsler çalışıyor mu? 22 Mayıs İstanbul hangi otobüs seferleri iptal olacak, belli oldu mu?

İSTANBUL'DA YARIN OTOBÜSLER ÇALIŞIYOR MU?

Alınan karar kapsamında, kent genelinde hizmet veren 6 bin 470 otobüsün yaklaşık yarısını oluşturan 3 bin 41 özel halk otobüsü söz konusu tarihte sefere çıkmayacak. Bu araçlarda görev yapan yaklaşık 6 bin şoförün de aynı gün çalışmayacağı ifade edildi.

İstanbul’da yarın otobüsler çalışıyor mu? 22 Mayıs İstanbul hangi otobüs seferleri iptal olacak, belli oldu mu?

22 MAYIS İSTANBUL HANGİ OTOBÜS SEFERLERİ İPTAL OLACAK, BELLİ OLDU MU?

Şehir genelinde günlük taşıma kapasitesi açısından büyük paya sahip bu otobüslerin devreden çıkması, toplu taşıma kullanıcılarını alternatif güzergahlara yönlendirebilir.

İstanbul’da yarın otobüsler çalışıyor mu? 22 Mayıs İstanbul hangi otobüs seferleri iptal olacak, belli oldu mu?