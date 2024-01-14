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Haberler Yaşam İstanbul’da yasak aşk dehşeti! Ayrılmak isteyen kız arkadaşına kabusu yaşattı: Darp ve cinsel istismar…
Giriş Tarihi: 14.01.2024 10:08 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 10:08

İstanbul’da yasak aşk dehşeti! Ayrılmak isteyen kız arkadaşına kabusu yaşattı: Darp ve cinsel istismar

İstanbul'da 36 yaşındaki Sevcan K., Abdurrahman T. ile 2.5 yıl yasak aşk yaşadı. Ancak sevgilisinin eşinden boşanmayacağını öğrenince ayrılık kararı aldı. Sevcan K.'nın kendisini terk etmesini kabullenemeyen Abdurrahman T. ise genç kadının evini bastı! Cinsel istismarda bulunup şiddet uyguladı! Hakkında 14 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

ATAKAN IRMAK
İstanbul’da yasak aşk dehşeti! Ayrılmak isteyen kız arkadaşına kabusu yaşattı: Darp ve cinsel istismar…

Eski sevgili dehşet saçtı. Korkunç olay 5 Ağustos'ta İstanbul'da yaşandı. 36 yaşındaki Sevcan K., 40 yaşındaki Abdurrahman T., ile birliktelik yaşadı. İkilinin birlikteliği Abdurrahman T.'nin genç kadına gönderdiği bir ileti ile sonlandı.

İstanbul’da yasak aşk dehşeti! Ayrılmak isteyen kız arkadaşına kabusu yaşattı: Darp ve cinsel istismar…

EŞİNDEN BOŞANMAYINCA TARTIŞTILAR

Genç adam kız arkadaşına yaşanan olaydan iki hafta önce, 'Eşimden boşanmayacağım' yazılı iletiyi gönderince öfkelenen Sevcan K., 'O zaman görüşeceğiz, ben nasıl yaşayacağımı sana göstereceğim' şeklinde cevap verdi.

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İstanbul’da yasak aşk dehşeti! Ayrılmak isteyen kız arkadaşına kabusu yaşattı: Darp ve cinsel istismar…

İkili yaşanan tartışma sonrası uzun bir süre görüşmedi. Olay günü ise iddiaya göre alkol alan Abdurrahman T., genç kadına görüşmek için mesajlar göndermeye başladı. Eski erkek arkadaşına cevap veren Sevcan K., görüşmek istemediğini tekrarladı.

İstanbul’da yasak aşk dehşeti! Ayrılmak isteyen kız arkadaşına kabusu yaşattı: Darp ve cinsel istismar…

İKAMETİNE GELİP SALDIRDI!

Ancak yine iddiaya göre Abdurrahman T., genç kadının ikameti önünde taşkınlık yapmaya başlayınca kapıyı açmak zorunda kaldı. İkamete giren Abdurrahman T., genç kadının üzerini çıkararak cinsel birliktelik yaşamak istedi.

İstanbul’da yasak aşk dehşeti! Ayrılmak isteyen kız arkadaşına kabusu yaşattı: Darp ve cinsel istismar…

Sevcan K., karşılık vermeyince öfkeli adam genç kadına tokat atarak cinsel birliktelik yaşamaya başladı. Saldırıya uğrayan kadın eski sevgilisini üzerinden ittirince Abdurrahman T., ikameti terk etti.

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