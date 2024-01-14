İstanbul’da yasak aşk dehşeti! Ayrılmak isteyen kız arkadaşına kabusu yaşattı: Darp ve cinsel istismar…

EŞİNDEN BOŞANMAYINCA TARTIŞTILAR

Genç adam kız arkadaşına yaşanan olaydan iki hafta önce, 'Eşimden boşanmayacağım' yazılı iletiyi gönderince öfkelenen Sevcan K., 'O zaman görüşeceğiz, ben nasıl yaşayacağımı sana göstereceğim' şeklinde cevap verdi.