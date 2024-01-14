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İstanbul’da yasak aşk dehşeti! Ayrılmak isteyen kız arkadaşına kabusu yaşattı: Darp ve cinsel istismar…
Giriş Tarihi: 14.01.2024 10:08
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
10:08
İstanbul’da yasak aşk dehşeti! Ayrılmak isteyen kız arkadaşına kabusu yaşattı: Darp ve cinsel istismar…
İstanbul'da 36 yaşındaki Sevcan K., Abdurrahman T. ile 2.5 yıl yasak aşk yaşadı. Ancak sevgilisinin eşinden boşanmayacağını öğrenince ayrılık kararı aldı. Sevcan K.'nın kendisini terk etmesini kabullenemeyen Abdurrahman T. ise genç kadının evini bastı! Cinsel istismarda bulunup şiddet uyguladı! Hakkında 14 yıl hapis istemiyle dava açıldı.