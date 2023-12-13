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Haberler Yaşam İstanbul’da yaşlı adam 16 yaşındaki genç kızı kaçırdı! WhatsApp’tan yazdığı mesajlar şoke etti!
Giriş Tarihi: 13.12.2023 15:50 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 15:50

İstanbul’da yaşlı adam 16 yaşındaki genç kızı kaçırdı! WhatsApp’tan yazdığı mesajlar şoke etti!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da akılalmaz bir olay yaşandı. Yaşlı bir adam 16 yaşındaki Neside Aldanma'yı kaçırdı. Genç kız, WhatsApp'tan ailesine "Koluma iğne yaptılar, beni kurtarın" diye mesajlar attı. Gözü yaşlı ailesi yardım çağrısı yaptı. İşte haberin detayları

İstanbul’da yaşlı adam 16 yaşındaki genç kızı kaçırdı! WhatsApp’tan yazdığı mesajlar şoke etti!

İstanbul'da yaşlı adam 16 yaşındaki genç kızı kaçırdı. Dehşet dolu olay 9 Aralık Cumartesi gecesi yaşandı. 16 yaşındaki Neside Aldanma geç saatlerde evden çıktı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı.

İstanbul’da yaşlı adam 16 yaşındaki genç kızı kaçırdı! WhatsApp’tan yazdığı mesajlar şoke etti!

Kız kardeşine misafirliğe giden anne Özgür Aldanma, eve geldiğinde kızını göremeyince paniğe kapıldı. Durumu yakınlarına anlattı. Yakınları her yerde Neside'yi aramaya başladı.

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İstanbul’da yaşlı adam 16 yaşındaki genç kızı kaçırdı! WhatsApp’tan yazdığı mesajlar şoke etti!

Şehir dışında olan baba da durumu telefonda öğrendi ve ilk uçakla soluğu İstanbul'da aldı. Sokak sokak genç kızı arayan aile üyeleri daha sonra polisin kapısı çaldı. Durumu anlattı. Kayıp başvurusu yaptı.

İstanbul’da yaşlı adam 16 yaşındaki genç kızı kaçırdı! WhatsApp’tan yazdığı mesajlar şoke etti!

Bu sırada Neside'nin, babası, kuzeni ve teyzesine kaçırıldığına yönelik mesajlar gönderdiği iddia edildi.

İstanbul’da yaşlı adam 16 yaşındaki genç kızı kaçırdı! WhatsApp’tan yazdığı mesajlar şoke etti!

WHATSAPP'TAN YARDIM ÇIĞLIĞI!
Anne Özgür Aldanma, "Bana dershaneye gidip, kız kardeşini alacağını oradan da hamburger yiyip eve döneceğini söyledi. Büyük kızım da gitti kız kardeşini alıp dershaneye. Çıkıp geleceklerdi ben öyle biliyorum. Dershaneden çıkmışlar ikisi.Elif kendi başına geçiyor. Diyor ki 'Sen git ben arkadaşlarla buluşacağım' Arkadaşlarıyla buluşmuş eğlenmişler. Bilmiyorum hangi arkadaşıdır?

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