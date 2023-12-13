İstanbul’da yaşlı adam 16 yaşındaki genç kızı kaçırdı! WhatsApp’tan yazdığı mesajlar şoke etti!

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Anne Özgür Aldanma, "Bana dershaneye gidip, kız kardeşini alacağını oradan da hamburger yiyip eve döneceğini söyledi. Büyük kızım da gitti kız kardeşini alıp dershaneye. Çıkıp geleceklerdi ben öyle biliyorum. Dershaneden çıkmışlar ikisi.Elif kendi başına geçiyor. Diyor ki 'Sen git ben arkadaşlarla buluşacağım' Arkadaşlarıyla buluşmuş eğlenmişler. Bilmiyorum hangi arkadaşıdır?