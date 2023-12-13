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İstanbul’da yaşlı adam 16 yaşındaki genç kızı kaçırdı! WhatsApp’tan yazdığı mesajlar şoke etti!
Giriş Tarihi: 13.12.2023 15:50
Güncelleme Tarihi: 13.12.2023
15:50
İstanbul’da yaşlı adam 16 yaşındaki genç kızı kaçırdı! WhatsApp’tan yazdığı mesajlar şoke etti!
İstanbul Gaziosmanpaşa'da akılalmaz bir olay yaşandı. Yaşlı bir adam 16 yaşındaki Neside Aldanma'yı kaçırdı. Genç kız, WhatsApp'tan ailesine "Koluma iğne yaptılar, beni kurtarın" diye mesajlar attı. Gözü yaşlı ailesi yardım çağrısı yaptı. İşte haberin detayları