İstanbul’da yılbaşı tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı

2020 yılına saatler kala tüm dünyada büyük bir heyecan yaşanmaya başladı. Yılbaşı eğlencelerinin en renkli durağı ise her zaman olduğu gibi yine Taksim Meydanı olacak. Terör eylemlerine karşı her zaman tetikte olan güvenlik kuvvetlerinin yanısıra güven timleri de binlerce insanın eğlence için buluştuğu Taksim'de yine işbaşında olacak. Cinsel taciz, hırsızlık gibi olaylar takip ederek anında müdahale eden ekiplerin çeşitli mesleklere ait kıyafetlerle görev yapması dikkat çekiyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürü Murat Bayhan, İstanbul'da yılbaşı gecesine yönelik alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin açıklama yaptı. İstanbul'un 39 ilçesinde yoğun güvenlik önlemleri aldıklarını ifade eden Bayhan, "31 Aralık günü 44 bin 518 görevlimiz ile görev yapılıp, emniyet tedbirleri alınacaktır" dedi.