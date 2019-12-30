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  • İstanbul’da yılbaşı tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı

’da tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı

2020 yılına saatler kala tüm dünyada büyük bir heyecan yaşanmaya başladı. eğlencelerinin en renkli durağı ise her zaman olduğu gibi yine Meydanı olacak. Terör eylemlerine karşı her zaman tetikte olan güvenlik kuvvetlerinin yanısıra de binlerce insanın eğlence için buluştuğu Taksim'de yine işbaşında olacak. Cinsel taciz, hırsızlık gibi olaylar takip ederek anında müdahale eden ekiplerin çeşitli mesleklere ait kıyafetlerle görev yapması dikkat çekiyor. Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürü Murat Bayhan, İstanbul'da yılbaşı gecesine yönelik alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin açıklama yaptı. İstanbul'un 39 ilçesinde yoğun güvenlik önlemleri aldıklarını ifade eden Bayhan, "31 Aralık günü 44 bin 518 görevlimiz ile görev yapılıp, emniyet tedbirleri alınacaktır" dedi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.12.2019 17:35 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 17:44
İstanbul’da yılbaşı tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı

Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürü Murat Bayhan, Meydanı'nda 31 Aralık günü alınan güvenlik önlemlerine ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. Yılbaşı gecesi vatandaşların arasında simitçi, boyacı, müzisyen olarak görev yapacak olan polisler de toplantı öncesi tanıtıldı.

İstanbul’da yılbaşı tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı

Atlı ekiplerinin ve narkotik köpeklerinin de tanıtıldığı toplantı sonrası açıklama gerçekleştirildi. Yılbaşına yönelik alınan güvenlik önlemlerine ilişkin açıklama yapan Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürü Murat Bayhan şu bilgileri aktardı:

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İstanbul’da yılbaşı tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı

31 Aralık, yani yılbaşının olduğu gün mevcut 11 sabit uygulama noktamız, 24 esasına göre aktif bir şekilde çalışmalarını devam ettirmekte olup, 39 ilçede koordineli bir şekilde toplam 170 noktada sabit uygulamalar planlanmaktadır.

İstanbul’da yılbaşı tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı

Özel Güvenlik Şube Müdürlüğümüzce emniyet tedbirleri kapsamında otogar, havalimanı, metro, marmaray, alışveriş merkezleri gibi özel güvenlik görevlilerinin görev yaptığı yerlerde denetlemeler yapılmakta olup, herhangi bir aksaklığın olmaması için alınan emniyet tedbirleri en üst seviyeye çıkartılmıştır.

İstanbul’da yılbaşı tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı

Tüm ilçe emniyet müdürlüklerimiz ve emniyet tedbirleri kapsamında 31 Aralık günü 44 bin 518 görevlimiz ile görev yapılıp, emniyet tedbirleri alınacaktır. Havacılık Şube Müdürlüğü'nce helikopter vasıtası ile havadan, tüm kamera sistemlerimiz ile kameralar ile ve toplam 22 adet drone ile ikişer saatlik devriyeler halinde havadan da emniyet tedbirlerimiz takviye edilecektir.

İstanbul’da yılbaşı tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı

Özel Harekat Şube Müdürlüğümüz ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüz 207 noktada toplam 74 adet zırhlı araç ve 50 TOMA aracı ile görev alacaklardır.

İstanbul’da yılbaşı tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı

Belirtilen 31 Aralık günü yapılan emniyet tedbirleri kapsamında 400 tane motosikletli Yunus polisimiz görev alacaktır.

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