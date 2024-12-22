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İstanbul'da yok artık dedirten olay: Aracına öyle bir uyuşturucu düzeneği kurmuş ki! Eşi benzeri yok!
Giriş Tarihi: 22.12.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024
10:19
İstanbul'da yok artık dedirten olay: Aracına öyle bir uyuşturucu düzeneği kurmuş ki! Eşi benzeri yok!
Beşiktaş'ta şüphelendiği cipi durduran Mobil Park ekibi yaptığı aramada sol kapının iç bölümünde esrar ele geçirdi. Aracın altına da bakan polis, şasiye mıknatısla tutturulmuş zula kutusunda da esrar buldu. Gözaltınan alınan Necat U. tutuklandı.