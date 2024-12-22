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Haberler Yaşam İstanbul'da yok artık dedirten olay: Aracına öyle bir uyuşturucu düzeneği kurmuş ki! Eşi benzeri yok!
Giriş Tarihi: 22.12.2024 10:19 Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 10:19

İstanbul'da yok artık dedirten olay: Aracına öyle bir uyuşturucu düzeneği kurmuş ki! Eşi benzeri yok!

Beşiktaş'ta şüphelendiği cipi durduran Mobil Park ekibi yaptığı aramada sol kapının iç bölümünde esrar ele geçirdi. Aracın altına da bakan polis, şasiye mıknatısla tutturulmuş zula kutusunda da esrar buldu. Gözaltınan alınan Necat U. tutuklandı.

DHA
İstanbul’da yok artık dedirten olay: Aracına öyle bir uyuşturucu düzeneği kurmuş ki! Eşi benzeri yok!

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mobil Park polisi, geçtiğimiz günlerde Vişnezade Mahallesi'ndeki sokakta şüphe üzerine cipi durdurdu.

İstanbul’da yok artık dedirten olay: Aracına öyle bir uyuşturucu düzeneği kurmuş ki! Eşi benzeri yok!

Sürücüsü Necat U.'nun üst aramasını yapan polis, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Bunun üzerine araçta arama yapan polis ekibi, sol kapının iç bölümünde 3 parça halinde satışa hazır esrar ele geçirdi.

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İstanbul’da yok artık dedirten olay: Aracına öyle bir uyuşturucu düzeneği kurmuş ki! Eşi benzeri yok!

Aramaları sürdüren polis, aracın alt kısmındaki şasi bölümüne mıknatısla tutturulmuş kutuyu fark ederek yerinden söktü. Kutuyu açan polis, içerisinde 2 parça halinde esrar buldu.

İstanbul’da yok artık dedirten olay: Aracına öyle bir uyuşturucu düzeneği kurmuş ki! Eşi benzeri yok!

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Aramaların ardından Necat U. gözaltına alınırken, uyuşturucu madde satışından elde ettiği düşünülen bin 800 lira ve cep telefonuna el konuldu.

İstanbul’da yok artık dedirten olay: Aracına öyle bir uyuşturucu düzeneği kurmuş ki! Eşi benzeri yok!

Emniyette ifadesi alınarak adliyeye sevk edilen Necat U., çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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