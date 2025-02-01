İstanbul'da yok artık dedirten olay! Haraç isteyip işyerini taradılar! "Sana ceza kestik..."

Gasp Büro Amirliği ve Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerinde yaptıkları incelemede şüphelilerin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini tespit etti. Görüntülerde şüphelilerin iki ayrı motosikletle olay yerine geldikleri, iş yerine kurşun yağdırdıktan sonra hızla olay yerinden kaçtıkları görüldü.