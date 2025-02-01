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Haberler Yaşam İstanbul'da yok artık dedirten olay! Haraç isteyip işyerini taradılar! "Sana ceza kestik..."
Giriş Tarihi: 01.02.2025 11:22 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 11:45

İstanbul'da yok artık dedirten olay! Haraç isteyip işyerini taradılar! "Sana ceza kestik..."

Ataşehir'de bulunan oto galeriyi 2,5 milyon lira haraç almak için kurşunladıkları iddia edilen 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin iki motosikletle iş yerine gelerek ateş ettikleri anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
İstanbul’da yok artık dedirten olay! Haraç isteyip işyerini taradılar! Sana ceza kestik...

Ataşehir, Örnek Mahallesi, Kılıçalipaşa Sokak'ta 19 Ocak Çarşamba günü saat 03.00'de iki motosikletle olay yerine gelen 3 kişi, bir iş yerine kurşun yağdırarak kaçtı.

İstanbul’da yok artık dedirten olay! Haraç isteyip işyerini taradılar! Sana ceza kestik...

Gasp Büro Amirliği ve Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerinde yaptıkları incelemede şüphelilerin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini tespit etti. Görüntülerde şüphelilerin iki ayrı motosikletle olay yerine geldikleri, iş yerine kurşun yağdırdıktan sonra hızla olay yerinden kaçtıkları görüldü.

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İstanbul’da yok artık dedirten olay! Haraç isteyip işyerini taradılar! Sana ceza kestik...

2,5 MİLYON LİRA HARAÇ İSTEMİŞLER

Suç örgütü oldukları belirlenen şüphelilerin olaydan sonra iş yeri sahibini yurt dışı numarasından arayarak "Sana ceza kestik. Bize 2,5 milyon lira para vereceksin" diyerek tehdit ettikleri belirlendi.

İstanbul’da yok artık dedirten olay! Haraç isteyip işyerini taradılar! Sana ceza kestik...

3 ŞÜPHELİ POLİS OPERASYONUYLA YAKALANDI

Gasp Büro Amirliği ve Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yüzlerce saat güvenlik kamera görüntüsünün izini sürerek şüphelilerin yaşadığı mahalleyi belirledi.

İstanbul’da yok artık dedirten olay! Haraç isteyip işyerini taradılar! Sana ceza kestik...

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, pusu kurdukları Ümraniye, Mustafa Kemal Mahallesi'nde şüphelileri tespit ederek yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen bir tane ruhsatsız silah ele geçirildi.

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