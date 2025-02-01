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İstanbul'da yok artık dedirten olay! Haraç isteyip işyerini taradılar! "Sana ceza kestik..."
Giriş Tarihi: 01.02.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025
11:45
İstanbul'da yok artık dedirten olay! Haraç isteyip işyerini taradılar! "Sana ceza kestik..."
Ataşehir'de bulunan oto galeriyi 2,5 milyon lira haraç almak için kurşunladıkları iddia edilen 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin iki motosikletle iş yerine gelerek ateş ettikleri anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.