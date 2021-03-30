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İstanbul'da yüzme havuzları ile halı sahalar açıldı mı? İstanbul'da kalktı mı, maçlar ne zaman oynanacak?

İstanbul'da yüzme havuzları ve halı sahalar açıldı mı sorusunun yanıtı gündemdeki yerini koruyor. Çok yüksek riskli iller kategorisine giren İstanbul'da, uzun bir süredir yüzme havuzları ve halı sahağı yasağı bulunuyordu. İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan karara göre, yüzme havuzları ve halı sahalar açıldı. Bu gelişme ile beraber, İstanbul'da halı sahalar açıldı mı sorusu da yanıt buldu. Alınan kararda, halı sahalarda maçların hangi saatler arasında oynanacağı ve gerekli şartlar da duyuruldu.

Giriş Tarihi: 30.03.2021 19:26 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 19:27
İstanbul'da yüzme havuzları ile halı sahalar açıldı mı? İstanbul'da halı saha yasağı kalktı mı, maçlar ne zaman oynanacak?

Son dakika haberleri... Günlerdir yanıtı merakla beklenen İstanbul'da yüzme havuzları ve halı sahalar açıldı mı sorusu netlik kazandı. İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısı tamamlandı ve İstanbul genelinde bir dizi yeni karar alındı. Alınan kararlara göre, İstanbul'da yüzme havuzları ve halı sahalar açıldı. Bilindiği gibi, bir süredir Kovid-19 nedeni ile yüzme havuzları ve bulunuyordu. İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi alınan karar gereğince, halı sahalarda maçların oynanacağı saat aralığı belirlendi ve belirli şartlar getirildi. İşte, İstanbul'da halı saha yasağı kalktı mı konusuyla ilgili gelişmeler

İstanbul'da yüzme havuzları ile halı sahalar açıldı mı? İstanbul'da halı saha yasağı kalktı mı, maçlar ne zaman oynanacak?

İSTANBUL'DA HALI SAHALAR AÇILDI MI?

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan karara göre; HES koduyla birlikte seyirci-refakatçi-misafir alınmaması kaydıyla 09.00-19.00 saatleri arasında halı saha ve yüzme havuzları çalışabilecek.

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İstanbul'da yüzme havuzları ile halı sahalar açıldı mı? İstanbul'da halı saha yasağı kalktı mı, maçlar ne zaman oynanacak?

İnternet kafe/salonu, bilardo salonu, lunapark, hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler için süregelen uygulamaya uygun şekilde; İlimizde % 50 kapasite sınırına uymak ve HES kodu sorgulaması yapmak kaydıyla 07:00-19:00 saatleri arasında faaliyette bulunabilecek.

İstanbul'da yüzme havuzları ile halı sahalar açıldı mı? İstanbul'da halı saha yasağı kalktı mı, maçlar ne zaman oynanacak?

Salgının bulaşmasında önemli bir kaynak olduğu tespit edilen aile ve akraba ziyaretleri gibi ev içi etkinliklerin sınırlandırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ülke genelinde ağırlık verilecek.

İstanbul'da yüzme havuzları ile halı sahalar açıldı mı? İstanbul'da halı saha yasağı kalktı mı, maçlar ne zaman oynanacak?

Risk grubuna göre il bazında tedbirlerin uygulanacağı kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için; Dinamik Denetim Sürecinin uygulanmasına kesintisiz şekilde devam edilecek.

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